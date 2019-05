Porta Palazzo, dal Comune nuovi banchi e servizio smontaggio per la riqualificazione e contro il racket dei carretti

Il Comune ha previsto nel documento finanziario 400 mila euro per l'acquisto di nuovi banchi leggeri in alluminio per la zona del mercato ortofrutticolo di Porta Palazzo, che attualmente ne ospita circa 250. Oltre questa nel bilancio è inserita un'altra voce di spesa di 340 mila euro, che corrisponde al costo che la Città ipotizza di sostenere per offrire il servizio di montaggio e smontaggio dei banchi.

Gli operatori fissi avranno quindi la possibilità di pagare una quota al Comune per l'affitto di plance e sostegni, così come per la forza lavoro regolare che si occuperà di sistemare l'attrezzatura. Gli spuntisti, cioè coloro che occupano il posto degli ambulanti che mattino non si sono presentati, saranno obbligati ad aderire al nuovo servizio della Città.