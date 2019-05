Anziani e malati cronici, il Consiglio di Stato boccia il limite di 60 giorni per le cure essenziali. "Non esiste una Sanità a tempo"

Nuovi Lea (Livelli essenziali di assistenza) e sentenze del Consiglio di Stato, tra dubbi, interpretazioni e definizioni di "controriforma". C'è grande fermento dopo le pronunce del mese di marzo sul tema dei malati cronici, argomento che tocca da molto vicino tante famiglie, in un confronto-duello costante con il servizio sanitario e alle prese con difficoltà, pesi da sostenere (anche economici) e liste d'attesa per accesso alle Residenze Sanitarie Assistenziali che in Piemonte contano circa 30mila persone "escluse dalle cure sanitarie" (con Uvg Asl che nega il 50% della retta in RSA o le cure domiciliari). Solo a Torino, sono più di 9mila gli individui - spesso anziani, malati di Alzheimer o affetti da demenza senile - che rientrano in questa categoria.

Al centro del dibattito ci sono soprattutto i malati cronici non autosufficienti, le cui cure non sono differibili o rinviabili. Ma che spesso finiscono per non ricevere ciò di cui hanno diritto (tra ospedali e case di cura) e ricadono sulle spalle delle proprie famiglie, passando dal servizio sanitario all'assistenza sociale. E il centro di gravità sta sul limite temporale di 60 giorni fissato da un decreto del presidente del Consiglio dei ministri (Gentiloni, con Lorenzin ministro della Sanità) del 2017 per le cure presso ospedali e case di cura (che dopo quei 60 giorni vedeva, in Piemonte, scendere al 40% il contributo pubblico). Una "tagliola" che poneva solo le RSA come rifugio successivo, ma il cui accesso sovvenzionato dall'Asl non è scontato, tra parametri sanitari ed economici. Orizzonte cronologico che il Consiglio di Stato ha definitivamente respinto, imponendo rivalutazioni delle singole situazioni sanitarie. E con questo, anche le richieste di pagamento da parte delle Case di cura per presunti ricoveri "oltre termine" sono da considerarsi illegittimi.