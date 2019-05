Sfruttamento della prostituzione: 11 arresti a Torino, ragazze picchiate e minacciate con riti voodoo

“Sono arrivata in Italia con la speranza di diventare parrucchiera, in Nigeria ho sempre fatto le treccine ed ero brava. Poi però sono finita in strada, ho tentato di ribellarmi ma mi hanno picchiato e minacciata con riti voodoo”. Angela è una delle 18 ragazze nigeriane, poco più che ventenni, reclutate nella loro città d’origine, Benin City, e fatte arrivare in Italia per prostituirsi.

La sua è una storia di violenza, minacce e solitudine. Perché quando una ragazza arriva in Italia è sola e dipende soltanto dalle maman, ex prostitute che si sono vendute all’organizzazione. Sono queste donne, ancora giovani ma non così tanto da battere la strada, a organizzare i turni, controllare che tutto fili liscio, che nessuna ragazza tenti di fuggire.