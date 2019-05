Leinì Magica: un week end all’insegna della magia

Sabato 27 e domenica 28 aprile la Città di Leinì si appresta ad ospitare un week end all’insegna dell’arte dell’illusionismo. Strade e piazze del centro storico e il Teatro Civico Luciano Pavarotti saranno invase da illusionisti e prestigiatori che stupiranno e coinvolgeranno il pubblico di tutte le età. Un evento realizzato dal Comune di Leinì in collaborazione con il Circolo Amici della Magia di Torino.

Sabato 27 (dalle 15.00 alle 19.00) e domenica (dalle 10.30 alle 12.30) lungo via Carlo Alberto infatti talentuosi prestigiatori intratterranno i passanti in diversi punti spettacolo con numeri di magia a distanza ravvicinata. A pochi centimetri dai propri occhi il pubblico vedrà sparire e riapparire carte, monete, dadi, fazzoletti, constatando che non c’è trucco e non c’è inganno…

Sabato alle 21 andrà in scena al Teatro Civico Luciano Pavarotti lo spettacolo “Illusioni” con Luca Bono, Marco Aimone e Sabrina Iannece. Un viaggio tra fantasia e realtà. Lo stupore dell'illusione, la poesia della grande magia. Gesti e parole, illusioni e realtà, la meraviglia, l'incredulità, il disorientamento. In scena due illusionisti: il popolare illusionista Luca Bono (assistito da Sabina Iannece), Campione Italiano di Magia laureato a Parigi con il Madrake d’Oro e protagonista su Boing di Vuuaalà! Che Magia!, e Marco Aimone primo prestigiatore laureato alla Silvan Magic Academy, da diversi anni Presidente del Circolo Amici della Magia di Torino. Un incontro e un confronto tra tecniche e linguaggi magici differenti e complementari. La spontaneità e l’immediatezza del giovane e talentuoso Luca Bono, un ragazzo normale in grado di realizzare cose eccezionali, si alternerà all’ironia e all’esperienza di Marco Aimone, in un cocktail di piccole e grandi illusioni, battute e improvvisazione, in grado di stupire, sorprendere e divertire in un vorticoso susseguirsi di frame magici imprevedibili. La magia declinata con uno stile moderno e originale che supera lo stereotipo del mago impomatato per intraprendere percorsi nuovi, tra innovazione, meraviglia e umorismo, con brio, eleganza e autoironia. 75 minuti di stupore, divertimento e meraviglia per adulti e bambini. Per questo spettacolo prenotazione obbligatoria al numero 011/9986309, dal lunedì al venerdì, tra le 9.30 e le 13. Platea 7 euro, galleria 5 euro. Ingresso gratuito per under 14 e over 65.

Domenica dalle 15.00 alle 17.00 in piazza Vittorio Emanuele, di fronte al teatro Pavarotti gli artisti del Circolo Amici della Magia di Torino proporranno laboratori di arte magica dedicati ai bambini: un’occasione per scoprire le tecniche e i segreti della prestidigitazione, una disciplina che si può imparare anche da giovanissimi; a seguire, dalle 17 un galà di magia dedicato al pubblico più giovane e alle loro famiglie. Giochi di interazione con i bambini, spettacolari apparizioni e trasformismo saranno protagonisti di uno show divertente e caleidoscopico.

IL CIRCOLO AMICI DELLA MAGIA DI TORINO

Il Circolo Amici della Magia di Torino, fondato nel 1971, è un'associazione culturale, senza scopo di lucro, che si prefigge di ricercare, conservare e divulgare l'Arte Magica. È culla professionale di artisti nazionali e internazionali tra cui Alexander, Arturo Brachetti, Marco Berry, Marco Aimone e il giovane Luca Bono. Oggi è una delle realtà magiche più prestigiose e attive del mondo, dopo i circoli di Hollywood e Londra, con oltre 300 soci.

Collocato per lungo tempo in Via Santa Chiara, nel cuore della Torino storica, oggi il Circolo ha una nuova sede in via Salerno 55, realizzata per venire incontro alla crescente attenzione del pubblico al mondo dell’illusionismo dove si incontrano prestigiatori e artisti di ogni paese. Il Circolo dispone di una vasta biblioteca, a disposizione dei soci, con oltre 3.000 volumi. Un preziosissimo patrimonio che rende il CADM proprietario della seconda biblioteca magica al mondo dopo quella di Londra. Non è un caso che il Circolo di Torino sia salito sul podio del Campionato Nazionale di Magia (istituito nel 2010) ben sette volte. Il Circolo è presieduto da Marco Aimone primo illusionista a laurearsi alla Silvan Magic Academy. Oltre a vantare una cultura sterminata nell’ambito dell’illusionismo che gli consente di fornire consulenze per trasmissioni televisive e spettacoli sulla magia, è anche uno dei massimi esperti della manipolazione di carte. Marco Aimone è anche uno dei docenti dei corsi di magia rivolti a principianti e professionisti che fanno del Circolo la più importante scuola di magia d’Italia.

Gli eventi sono prodotti da Muvix Europa srl in collaborazione con il Circolo Amici della Magia di Torino

PROGRAMMA LEINì MAGICA

SABATO 27

Ore 15.00/19.00 Punti di magia in Città (Via Carlo Alberto)

ore 21.00 Spettacolo “Illusioni” con Marco Aimone, Luca Bono e Sabrina Iannece, Teatro Civico Luciano Pavarotti (prenotazione obbligatoria)

DOMENICA 28

Ore 10.30-12.30 Punti di magia in Città (Via Carlo Alberto)

Ore 15.00/17.00 Laboratori di magia per bambini (piazza Vittorio Emanuele)

Ore 17.00 Baby Magic Show (piazza Vittorio Emanuele)