Van Gogh, ultimi giorni per incontrare il suo genio a Palazzo Lancia

Il percorso espositivo, reso unico e coinvolgente, è stato pensato per far avvicinare all’arte di Vincent Van Gogh un pubblico variegato di studenti, turisti e semplici appassionati. Il binomio arte e multimedialità è risultato vincente per i numerosissimi visitatori che dal Gennaio scorso grazie alle tecnologie impiegate nell’esposizione, sono stati letteralmente catapultati all’interno dei più grandi capolavori del contemporaneo. Un viaggio avvincente alla ricerca dei dettagli più minuziosi nascosti nelle opere di Van Gogh e fruiti mediante schermi ad altissima risoluzione così come attraverso l’uso della realtà aumentata cui si aggiunge l’emozione di trovarsi all’interno della celebre “Camera di Arles”, ricostruita in scala reale e curata in ogni dettaglio.