Forestali, dalla Regione ok al nuovo contratto. Soddisfatti i sindacati

La Giunta Chiamparino, su proposta dell’assessore, Alberto Valmaggia, ha recepito l’accordo preliminare firmato, in precedenza, dallo stesso assessore con le organizzazioni sindacali, per il rinnovo del contratto integrativo dei lavoratori forestali della Regione. Riguarda, al momento, 435 addetti, ma con le ultime assunzioni si sta di nuovo arrivando all’organico previsto di 471 persone.



Il provvedimento, oltre a rivedere la tutela lavorativa e la rappresentanza sindacale, riconosce le indennità per la professionalità messa in campo dagli operatori e i nuovi importi maggiorati riguardanti il salario integrativo regionale. Come l’aumento retributivo mensile lordo previsto per gli operai a partire dal 1º gennaio 2019: primo livello-36,22 euro; secondo livello-39,11 euro; terzo livello-40,2 euro; quarto livello-42,01 euro; quinto livello-44,55 euro. E per gli impiegati che va da 34,96 euro del primo livello ai 53,13 euro del sesto livello. “Dopo anni di attesa - sottolinea l’assessore Valmaggia - si è data una risposta concreta a un settore prezioso per la cura del territorio e la prevenzione dai rischi del suo dissesto idrogeologico. Sono fatti concreti, sicuramenti migliorabili, ma che dimostrano l’attenzione e la stima mia personale e dell’assessorato verso tutti i forestali piemontesi: operatori delle cui capacità la nostra regione non potrebbe fare a meno. Il loro lavoro è insostituibile per le nostre comunità, soprattutto nelle zone marginali”.