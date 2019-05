Questa la programmazione del Teatro Regio di Torino nella settimana dal 26 aprile al 2 maggio.

STAGIONE D’OPERA E DI BALLETTO • ASPETTANDO “ROMEO E GIULIETTA” E IL BALLETTO DELL’OPERA DI PERM

In attesa del ritorno della grande danza al Teatro Regio, che dal 3 all’8 maggio ospiterà la compagnia russa del Balletto dell’Opera di Perm con il celebre ROMEO E GIULIETTA di Sergej Prokof’ev nella coreografia di Kenneth MacMillan, il Regio in questa settimana non propone spettacoli: un’ottima occasione per prendere parte alle visite guidate all’interno dei segreti del teatro. Al Piccolo Regio Puccini sono invece previsti due concerti jazz.

TORINO JAZZ FESTIVAL • DUE CONCERTI AL PICCOLO REGIO PUCCINI PER LA SETTIMA EDIZIONE DEL FESTIVAL JAZZ DELLA CITTÀ DI TORINO

Il Regio ospita due appuntamenti della settima edizione del Torino Jazz Festival, entrambi al Piccolo Regio Puccini. Sabato 27 aprile ore 17.30 è di scena il Trio ICP, ospite d’eccezione il batterista olandese Han Bennink, e il CLG Ensemble. Lunedì 29 aprile ore 21 è la volta del duo norvegese formato dalla cantante Sidsel Endresen e dal chitarrista Stian Westerhus. I biglietti d’ingresso, a 5 €, sono in vendita fino a esaurimento presso l’Urban Lab, in piazza Palazzo di Città 8/f - Tel. 011.01124777 ed eventualmente al Piccolo Regio 45 minuti prima dell’inizio del concerto. Il TJF è un progetto della Città di Torino realizzato dalla Fondazione per la Cultura Torino.

AL REGIO DIETRO LE QUINTE • VISITE GUIDATE ATTRAVERSO ITINERARI SEGRETI E CURIOSI DI UN GRANDE TEATRO D’OPERA

Le visite guidate al Teatro Regio, nella seconda metà di aprile, si svolgono con orari in parte diversi da quelli consueti. Nel periodo in oggetto, le visite sono così previste: venerdì 26 aprile ore 15.30 e 16.15; sabato 27 aprile ore 11 - 11.45 - 15 e 15.45; martedì 30 aprile ore 15.30 e 16.15; giovedì 2 maggio ore 15.30; per le visite nel mese di aprile l’ingresso costa € 5 per gli adulti e la durata è di 45 minuti; per la visita del 2 maggio l’ingresso costa € 6 per gli adulti e la durata è di 90 minuti. Ingresso gratuito per gli under 16 e per i possessori dell’Abbonamento Musei Torino e Piemonte.

IL BOTTEGHINO DEL REGIO

STAGIONE D’OPERA E DI BALLETTO • IN VENDITA I BIGLIETTI PER TUTTI GLI SPETTACOLI DELLA STAGIONE

I biglietti per tutte le recite della Stagione 2018-2019 sono in vendita alla Biglietteria del Regio. Gli spettacoli e i periodi di rappresentazione sono i seguenti: Romeo e Giulietta di Sergej Prokof’ev (recite dal 3-8 maggio), L’italiana in Algeri di Gioachino Rossini (22-28 maggio), La giara di Alfredo Casella | Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni (12-22 giugno) e Porgy and Bess di George Gershwin (2-7 luglio).

I CONCERTI • IN VENDITA I BIGLIETTI PER I CONCERTI CON L’ORCHESTRA E IL CORO DEL TEATRO REGIO E CON LA FILARMONICA TRT

È in corso la vendita dei biglietti per tutti gli appuntamenti, fino all1 giugno, della Stagione sinfonico-corale del Teatro Regio, concerti di grande prestigio con celebri interpreti per una stagione sinfonico-corale di respiro internazionale.

ALTRI CONCERTI • IN VENDITA I BIGLIETTI PER “CANTIAMO!”, CONCERTO ALLA SCOPERTA DEI CORI DEL REGIO E DELLE VOCI BIANCHE

È in corso la vendita dei biglietti per il concerto CantiAmo!, con il Coro del Regio e il Coro di voci bianche del Regio. L’appuntamento è in programma al Teatro Regio venerdì 17 maggio ore 10.30. Il costo del biglietto è di 10 euro.

LA BIGLIETTERIA DEL REGIO

Orario: da martedì a venerdì 10.30-18; sabato 10.30-16 - Tel. 011.8815.241/242

Info - Tel. 011.8815.557 - www.teatroregio.torino.it