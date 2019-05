Ai giardinetti con 60 grammi di cocaina nelle tasche, fermato un 36enne

Gli agenti del Commissariato “Mirafiori” lo avevano notato aggirarsi con fare sospetto all’interno dell’area verde situata tra via Portofino e via Imperia. L’uomo, un cittadino della Repubblica Domenicana di 36 anni, si muoveva all’interno dei giardinetti voltando sempre le spalle e con le mani in tasca quasi come se attendesse qualcuno al quale consegnare qualcosa.



I poliziotti hanno così deciso di controllarlo. Il 36enne inizialmente si mostrava collaborativo per poi darsi improvvisamente alla fuga. Durante la corsa lo stesso lanciava un sacchetto, estratto dalle tasche, all’interno di un cortile di uno stabile. Il domenicano, con diversi precedenti di Polizia, veniva fermato e tratto in arresto per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Nelle sue tasche venivano rinvenuti anche 2 telefoni cellulari e 150 euro in contanti.