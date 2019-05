Sfregiata con una svastica la lapide del combattente Lorenzo Orsetti a Torino [FOTO]

Nella notte tra martedì 24 e mercoledì 25 aprile in corso Allamano - all'altezza del civico 40/45 - è stata imbrattata la lapide in memoria di Lorenzo Orsetti, il combattente 33enne ucciso in Siria il 18 marzo.

Alcuni antifascisti torinesi, in segno di vicinanza al giovane eroe caduto tra le milizie Ypg contro l'Isis in Siria, avevano posato nelle settimane scorse il monumento commemorativo vicino alla sede della Legio Subalpina (associazione di estrema destra), da poco inaugurata tra non poche polemiche.



Ma proprio alla viglia della Liberazione, ignoti hanno disegnato una svastica con della vernice blu sul suo basamento.

Sulla lapide era stato scritto: "Lorenzo Orsetti Orso, partigiano di oggi, per la rivoluzione in Kurdistan e contro il fascismo dello Stato islamista dell'Isis, ucciso in combattimento il 18 marzo 2019". A causa dell'atto vandalico, il testo risulta ora difficilmente leggibile.