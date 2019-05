L’étoile Myrna Kamara alla Casa del Teatro Ragazzi per il gran Gala della danza

La Fondazione Egri anticipa quest’anno i festeggiamenti per la Giornata Mondiale della Danza (29 aprile) con un Gala in collaborazione con la Fondazione Teatro e Giovani domenica 28. Un evento che si unisce al programma “Quello che ci muove/San Carlo West End Dance” promosso da Piemonte dal Vivo e Lavanderia a Vapore.

Al mattino, in piazza San Carlo, oltre cento giovani danzatori delle scuole legate alla Lavanderia si esibiranno in “The Nelken Line by Pina Bausch”, coordinati dalla coreografa Elena Rolla. Ad accompagnarli, una marching band – in collaborazione con il Torino Jazz Festival – composta da Bandakadabra, S. Chiricosta Dixie Band e Jst_Jazzparade, sulle note di “West End Blues” di Louis Armstrong. A seguire, dalle 15, altri artisti riempiranno la scena, tra cui Daniele Ninarello con MCF Belfiore Danza e Mosaico Danza, Piergiorgio Milano con Torinodanza Festival e Marco Barone con PalcoscenicoDanza/Fondazione TPE.

Ma il clou dell’evento sarà il Gala serale, dalle 21, alla Casa del Teatro Ragazzi e Giovani, con la partecipazione straordinaria di Myrna Kamara e la balletXtreme Dance Company. Étoile internazionale, è stata per molti anni prima ballerina all’Arena di Verona diretta proprio da Susanna Egri.

Danzerà le coreografie di Paolo Mohovich (“Pieces of Love and Suspicion”), Danilo Zeka (“Memories” e “Lost”) e Alvin Ailey (“Meander da The River”), sulle musiche di Philip Glass, Chopin, Rene Aubre e Duke Ellington.

Il programma della serata sarà poi completato dal Balletto Teatro di Torino con “Kiss me hard before you go”, di Jose Reches. La scena si apre con tre duetti, dove i danzatori si contrappongono immersi nei colori della creazione, in un vortice di gesti leggeri e trainanti. Infine, la Compagnia EgriBiancoDanza con “Beyond Water Borders”, coreografato da Raphael Bianco, “fiume sonoro” che raccoglie alcune delle più importanti opere di grandi compositori nell’area mitteleuropea, tra cui spicca Mozart; e un estratto da “Fuga – L’ultimo rifugio”, che riflette sul bisogno di riparo ai giorni nostri, in un mondo dilaniato da bombardamenti e attentati, in una sorta di terza guerra mondiale non dichiarata.

Il Gala vedrà anche la presentazione di “COORPI – La Danza in 1 minuto”, che presenta una selezione, in anteprima assoluta, di alcuni tra i migliori video in concorso per l’ottava edizione del contest nazionale.

Per maggiori informazioni: www.casateatroragazzi.it