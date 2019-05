Cosa prevedono per noi le stelle nei prossimi giorni

ARIETE : Grazie ad un atteggiamento più accomodante riuscirete a superare e debellare delle temporanee incomprensioni col partner o con chi vi attornia facilitando così delle giornate discrete e spensierate a parte un minuto contrattempo atto ad innervosire. Se vi mettete in viaggio evitate di farlo nel pieno della calca avvalendovi della massima prudenza mentre se rimanete a casa cercate di combinare egualmente qualcosina di carino magari un ritrovo o una grigliata!

TORO : Tra un “ponte” e l’altro avrete modo di sollazzarvi indipendentemente da uno spizzico di irritazione colpente alla sprovvista, un accadimento strano, una preoccupazione latente o il fatto di dover tenere a bada un impertinente. Non malaccio sarebbe effettuare una capatina ai monti, al mare o in una città piena di arte e storia. Attenti soltanto ai furti, ai conti salati e ai mezzi svitati! Leggere forme infiammatorie, fegato disturbato o allergie in agguato. Giovedì incasinato.

GEMELLI : Un larvato stato di apprensione turberà la quiete impedendo di vivere spensieratamente quasi come se un problemino assorbisse una buona fetta di energia o non riusciste a rinvenire quella tranquillità a cui tanto ambite ma prendersela non serve: cercate quindi di guardare fiduciosamente ad un maggio convulso ma promettente. Una fettina di vita sta per mutare: basta soltanto sapere aspettare e allora si che brinderete ad un lieto accadimento o allettante evento.

CANCRO : Evadere dalla routine sarebbe la soluzione ottimale: ragion per cui, se fattibile, concedetevi almeno un week end lungi dallo stress, dagli impegni attanaglianti e da soggetti petulanti. Una rogna proverrà da una questione materiale, affettiva od operativa mentre una letizia giungerà da qualcuno proveniente da fuori così come vi toccherà sostenere un soggetto a voi caro che ha subito un’ingiustizia. Andirivieni di comunicati, scarpinate o combini mangerecci.

LEONE : La settimana scorrerà all’incirca linearmente e non avrete di che lamentarvi a patto di soprassedere su minute idiozie, scappare dal consueto ambiente, accettare inviti, trastullarvi e andare a trovare chi, non vedendovi dalle calende greche, sarà felicissimo di riabbracciarvi. Vi verrà inoltre riferita una diceria a cui non credere in quanto ingigantita o completamente fasulla… Possibili contiguità con località lacustri, collinari o marine. Pranzi o cenette in allegria.

VERGINE : Gustate l’attimo fuggente senza far progetti su nessuno e niente approfittando delle festività per poltrire, spostarvi, coccolarvi, giocare a rimpiattino con l’amore, farvi un personale regalino od organizzare un combino stuzzichino! Guardatevi soltanto da impiccioni, mezzi marpioni, transazioni o fasulle affermazioni. Un’amicizia andrà coltivata e una posteriore scartata in quanto adulterata… New eclatante tra il 26 aprile e il 1° maggio… Stomaco in subbuglio.

BILANCIA : Tralasciate per un attimino le incombenze, le responsabilità, i logoranti obblighi e pensate a voi stessi, alle vostre intime necessità, ai sogni da concretizzare e a delle vacanze primaverili tutte da assaporare… Avrete infatti modo di spostarvi, staccare lo spinotto, frequentare gente allegrotta o che comunque vi fa sentire a vostro agio. Con Marte in poppa vi toglierete un pallino, vi solleverete da un peso o aggiusterete ciò che sembrava compromesso.

SCORPIONE : Impresa ardua penetrare in quei pensieri e sentimenti che si nascondono dietro l’impenetrabile corazza e che non dite a nessuno… Un momento di stallo di prevede nell’economia o in amore dove temete di esporvi ma avrete presto modo di ricredervi e vedere un po’ di luce in ciò che sta a cuore. Qualcuno di voi organizzerà una gitarella, una grigliatina o un godereccio raduno, altri invece se ne staranno in santa pace a riposare. Apprestatevi ad una sorpresa!

SAGITTARIO : L’abbraccio di Giove nel segno porterà novità e sostegno…. Approfittatene al fine di inquadrare situazioni traballanti, intensificare una relazione, far pulizia nel settore delle amicizie, sfidare la fortuna giocando al Lotto o lotterie varie, confidare nella buona sorte, accantonare i sensi di pena o di colpa e guardare avanti dove ci sarà ancora tanto da vedere alla faccia degli astiosi e degli invidiosi. Nei ponticelli del 25 aprile e del 1° maggio vi divertirete un sacco!

CAPRICORNO : Accompagnati da Saturno non brillerete certo come stelle anche perché una questione angustia, il contegno altrui disgusta, i qui pro quo spadroneggiano e un’incognita sconquassa un piano. Però di riffa o di raffa vi barcamenerete riuscendo persino a ritagliare degli spazi per ciò che maggiormente alletta o diletta. Sappiate inoltre che ciò che sembrava compromesso, all’ultimo istante, si decifrerà e vostra sarà la vittoria. Occhio a non esagerare nel mangiare!

ACQUARIO : Niente polemiche, incavolature o ruminazioni mentali: godetevi i giorni di festa e lasciate perdere chi non vi capisce o non vi merita… A dire il vero apparirete un pochino inquieti e ad agitare le acque ci si metteranno pure degli individui indecifrabili co convinti che la ragione stia unicamente dalla loro parte… Lavoro e famiglia permettendo alzate le tende e recatevi in un posticino rilassante e simultaneamente divertente… Romantiche performance per giovani innamorati.

PESCI : Non potete concedervi il lusso di sbagliare in un periodo talmente delicato dal mettere a prova le vostre effettive capacità di tirare avanti nella direzione presa… Non da escludere degli oneri finanziari alternati ad introiti, dei bisticci familiari, un guizzo di malinconia ma anche una spruzzata di allegria. Per taluni, un giretto nel luogo prediletto, un’improvvista, una bella mangiata, una serata in compagnia garantirà vitalità ed ilarità per altri invece una noia turberà.