Anche a Collegno la lista del Popolo della Famiglia è pronta

Torino nel 2016, poi Savigliano, Grugliasco, quindi Roure e Centallo, quest'anno Vinovo e Collegno. Un passo dietro l'altro in Piemonte (ma anche nel resto d'Italia) la famiglia con mamma e papà e i due bimbi su sfondo bleu, logo del PdF, campeggia in solitaria o nel cuore di una coalizione, come a Collegno.

Schierati i candidati, raccolte le firme, ora si avvia una campagna elettorale sostenuta e convinta. In questi mesi i militanti del Pdf si sono fatte ulteriormente le ossa nel far conoscere il Reddito di Maternità (RdM), proposta di legge di iniziativa popolare, per cui è stata già superata la soglia minima delle 50000 firme, ma anche la lista dei candidati alle Regionali. 11000 firme raccolte per partecipare al governo di una regione che in 5 anni ha visto venir meno 125000 persone (tale la differenza tra decessi e nascite). Il RdM intende invertire concretamente la tendenza drammatica alla sparizione della nostra nazione determinata dalla denatalità più alta d'Europa. E infatti anche in Europa si presenterà il PdF per portare il contributo indispensabile al rilancio dei valori che hanno resa grande la civiltà occidentale basata sulla cristianità e sulla difesa del diritto naturale. Il programma per Collegno declina in chiave locale il rilancio della natalità, il sostegno alla famiglia e alla libertà educativa.