Al Teatro Espace "Let's Kiss", tributo a Pina Bausch e Kazuo Ohno

In occasione del decennale dalla morte di Pina Bausch il Teatro Espace, in collaborazione con il Moving Bodies Festival, presenta Let’s Kiss cinque appuntamenti da marzo a giugno 2019 per celebrare l'incontro tra Pina Bausch e Kazuo Ohno da cui era nata una collaborazione rimasta nell’ombra per anni ed emersa solo a tratti attraverso qualche ricordo e poche fotografie. Oggi, grazie alla messa in rete degli archivi di questi due grandi artisti, è stato finalmente possibile avere documentazione dell'incontro e dello scambio artistico tra la danza Butoh e la Tanz Theatre.

Questo format di collaborazione diventa così lo spunto per riaccendere una forma di dialogo così importante e per far incontrare espressioni artistiche di diversa estrazione quali la danza butoh, la danza di ricerca e quella contemporanea. Let's Kiss è una rassegna che nasce a questo scopo, dall’iniziativa di Ambra Gatto Bergamasco (danza butoh) in collaborazione con Francesca Cinalli, Francesca Cola, Viola Scaglione (danza contemporanea), Francesca Arri (performance art), Giorgia Cerruti (teatro) e si ispira alla fotografia in cui Pina Bausch si china a baciare il maestro Kazu Ohno. Attraverso quel bacio due linguaggi si incontrano superando l'aspetto tecnico/formale per intrecciarsi in un discorso sul corpo poetico. Nella rassegna Let's Kiss, allo stesso modo, due danzatrici mettono in scena un’azione decisa e lo sviluppo di una frase danzata tra improvvisazione e desiderio.

Giovedì 2 maggio 2019 alle ore 21 Ambra Gatto Bergamasco si confronterà attraverso una performance di danza Butoh con la danza contemporanea di Francesca Cinalli. Una nuova visione artistica, due performance live che avvengono nello stesso luogo e nel medesimo istante ma indipendenti l'una dall'altra.