Sganga (M5S): "Il primo maggio è di tutti: auspico per Torino manifestazione libera e pacifica"

"Domani il Movimento 5 Stelle Torino, come ogni anno, parteciperà con i suoi rappresentati eletti e i suoi attivisti al corteo per la festa dei lavoratori". Lo ha detto Valentina Sganga, capogruppo del Movimento 5 Stelle a Torino.

"Auspichiamo un sereno svolgimento della manifestazione così come successo l'anno scorso quando, dopo tanti anni, non si sono registrati scontri e tutti i partecipanti sono riusciti ad entrare prima in via Roma e poi in Piazza San Carlo senza che il corteo fosse letteralmente spezzato in due da un cordone di polizia".