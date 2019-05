Il 7 maggio una serata di preghiera alla Parrocchia Stimmate di via Livorno

La Caritas Diocesana di Torino, assieme alla Comunità Religiosa Islamica Italiana, alla Famiglia Francescana e alla Parrocchia Stimmate San Francesco di Torino invitano le comunità cristiane, i gruppi di impegno solidale e animazione e le comunità delle varie fedi ad un momento di riflessione e preghiera martedì 7 maggio.

L'appuntamento è alle ore 19 presso la Parrocchia Stimmate di San Francesco

a Torino, in via Livorno angolo corso Umbria. All’inizio del tempo del ramadan una occasione di riflessione a più voci sulla prospettiva della fratellanza umana per la pace e la convivenza comune ricordando gli ottocento anni dalla visita di San Francesco di Assisi al Sultano di Egitto e approfondendo la prospettiva contenuta nel documento firmato dal Santo Padre ad Abu Dhabi nel febbraio scorso.



L’incontro inizierà in chiesa con l’ascolto di brevi riflessioni proposte da Comunità Islamica, Famiglia Francescana, Caritas Diocesana e con la sintetica presentazione dei contenuti del documento a cura di Alberto Riccadonna – direttore La Voce e il Tempo. Entro le 20.30 trasferimento presso i locali parrocchiali annessi per un momento di preghiera musulmana e cristiana. La partecipazione è libera e non richiede prenotazione.



Alle 21 verrà offerta una cena fraterna per alcune persone di ogni nazionalità e religione che vivono in situazione di povertà, invitate dalla comunità musulmana come segno di condivisione tipico del tempo di ramadam. La cena è ad invito.