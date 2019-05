Dalle foto storiche a Instagram, per il secondo anno Torino è dimora della fotografia libera e indipendente

Non bastava il ricco programma autunnale di Contemporary Art a dare voce agli artisti in cerca di indipendenza, libertà espressiva e cornici caratteristiche. Anche in primavera sboccia a Torino l’esigenza, il desiderio di kermesse che intreccino arte e territorio, specie dopo il successo del 2018, con l’edizione pilota di una rassegna che ha visto oltre 100 mila visitatori in ben 81 sedi. Stiamo parlando del ritorno di Fo.To, il festival organizzato dal Museo Ettore Fico interamente dedicato alla fotografia, che vede quest’anno 90 adesioni senza limiti o vincoli di forma: dalla fotografia storica alla contemporanea, dall’analogico al digitale, dai grandi maestri classici ai contemporanei.

Da oggi, 3 maggio, fino al 16 giugno la città sarà anima da un dialogo continuo tra fondazioni, gallerie, biblioteche, studi fotografici e associazioni del settore, nel segno dell’eclettismo e della partecipazione democratica. Verrà costruita una vera e propria rete fra le varie realtà coinvolte, con un nutrito calendario di mostre accessibili a tutti: dagli esperti agli appassionati, dai collezionisti agli amatori.

“Vogliamo includere – ha detto il direttore del MEF Andrea Busto – in modo attivo e costruttivo tutte le realtà che a Torino si occupano di fotografia, dal centro alle periferie. Un progetto molto vasto, dalla valenza anarchica e indipendente, che vede mostre, incontri, tavole rotonde e altro ancora, in un arco di tempo abbastanza lungo da permettere anche a chi vive fuori città di esserne parte. Qui non esistono diktat o imposizioni. C’è, anzi, la voglia di scoprire com’è cambiata la fotografia in questi 180 anni, sviluppando, ad esempio, la realtà parallela di Instagram, la foto usa e getta. Anche l’atteggiamento del critico deve mutare radicalmente. Ora la città intera è chiamata a riflettere sul ruolo delle fotografia nel futuro. E speriamo che Fo.To continui a essere un appuntamento annuale”.

Il programma completo di Fo.To è consultabile sul sito www.fotografi-a-torino.it, con una mappa dettagliata dei luoghi coinvolti, che comprendono anche Palazzo Madama, Musei Reali, GAM, Fondazione Merz, PAV e Fondazione Sandretto Re Rebaudengo.

Ma quest’anno c’è anche un’importante novità. Fino al 5 maggio l’Ex Borsa Valori di via San Francesco da Paola 28 ospita The Phair, una fiera boutique a inviti, dedicata alla fotografia, con le migliori gallerie italiane selezionate.

Assieme a TAG (Torino Art Galleries), The Phair ha infatti avviato con Fo.To un rapporto di collaborazione per il rilancio dell'arte contemporanea in città nel periodo primaverile. Un progetto concepito per valorizzare un linguaggio artistico sempre dinamico e in fermento - ma che spesso non trova contesti idonei cui riferirsi -, concentrandosi sull’immagine in sé, dal concetto alla tecnica.

“Abbiamo ideato – spiega Roberto Casiraghi, il padre della fiera assieme a Paola Rampini – un allestimento di tipo sartoriale, più simile a una serie di mostre che a un vero e proprio impianto fieristico”. E sono 35 gli spazi distribuiti in 20 mq di superficie, uguali per tutti gli espositori, con uno stile elegante, nitido, leggibile.

Una gestazione che ha visto la partecipazione attiva di un comitato di esperti di diversa provenienza, coordinati da Luca Panaro, critico e docente di Brera: Lorenzo Bruni di The Others, Alessandro Carrer curatore e docente di Urbino, Cristina Colli, giornalista e curarice, Giangavino Pazzola, consulente curatoriale di CAMERA, e l’esperta di arte Carla Testore.

Saranno tanti gli appuntamenti all’interno dell’Ex Borsa Valori, tra cui diversi dibattiti e interviste sul editoria, collezionismo, new media, mercato, committenze. E il pubblico potrà anche incontrare faccia a faccia realtà monumentali come Nikon e Polaroid.

Maggiori dettagli su: www.thephair.com