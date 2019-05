Oroscopo di Corinne

ARIETE : La prima settimana del corrente mese vi vedrà spettatori e protagonisti fatterelli anomali nonché decisi a tagliare un piccolo traguardo alla faccia di chi anelerebbe ostacolarlo. Da testardi ed impulsivi capostipiti delle Zodiaco farete valere le vostre ragioni a costo di piantar su un quarantotto mentre la prontezza di riflessi consentirà di scansare un guaio, eludere una rogna o salvarvi in corner da una seccatura… Non da escludere delle contiguità con dottori o supervisori.

TORO : Trovandovi in una fase attiva ma contemporaneamente di aspettativa starete sulle spine auspicando che con l’avanzare della Primavera un sogno si concretizzi, un soggetto si inquadri, il lavoro dia i risultati sperati e possiate finalmente tirare boccate di ossigeno… Il trigono di Saturno in ciò sarà di aiuto e, in men che non si dica, ripristinerete un settore stante veramente a cuore. In ambito amichevole sappiate distinguere la sincerità dall’impostura e non fidatevi di tutti!

GEMELLI : Essendo un po’ giù di carreggiata non riuscirete a coordinarvi come vorreste cullandovi sull’amaca dell’apatia almeno finché un accadimento, una sorpresa, un evento o un miglioramento sul fronte generale non porterà uno spizzico di luce nella quotidianità. Tra sabato e martedì preventivate un imprevisto, una buffa scoperta, un contrattempo o un acciacco da lenire. Fattibili delle visite gradite, un acquisto conveniente o dei trambusti nel solito ambiente.