Anche Zerocalcare diserta il Salone del Libro: "Impossibile rimanere 3 giorni vicino ad Altaforte, sodali di chi ha accoltellato i miei fratelli"

Anche il fumettista romano Zerocalcare non sarà al Salone del Libro di Torino per protestare contro la presenza di Altaforte, casa editrice vicino a CasaPound.

"Non faccio jihad, -prosegue - non traccio linee di buoni o cattivi tra chi va e chi non va." Per Zerocalcare si tratta di "questioni complesse, che non si esauriscono in una scelta sotto i riflettori del Salone del! Libro, e su cui spero continueremo a misurarci perché la partita non si chiude così".