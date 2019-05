La Regione Piemonte al Salone Internazionale del Libro

Il Salone Internazionale del Libro anche nel 2019 rappresenta uno dei momenti di punta dell’attività culturale della Regione Piemonte e per questa 32esima edizionela presenza dell’Ente si caratterizza, oltre che nel sostegno per la realizzazione della manifestazione, anche per il rinnovato impegno nei confronti della lettura e della filiera del libro.

Ritorna il Buono da leggere, l'iniziativa promossa dall'Assessorato alla Cultura della Regione Piemonte per sostenere la promozione della lettura tra gli studenti. Anche quest’anno la Regione mette a disposizione 15.000 buoni, del valore di 10 euro, che potranno essere spesi al Salone presso gli stand degli editori che aderiranno all'iniziativa.

L’Arena Piemonte sarà anche per questa edizione il luogo delle attività promosse dalla Regione Piemonte e dal Consiglio Regionale e che vedrà la prosecuzione della collaborazione con il Coordinamento Torino Pride, con un ricco programma di eventi che si caratterizzerà per l’attenzione ai temi dell’attualità e dei diritti.

Tra le principali iniziative che si svolgeranno in Arena si segnalano: giovedì 9 maggio alle 18.30 Passi stracciati, l’incontro con Erri De Luca sul passaggio dal testo drammaturgico al testo letterario; venerdì 10 maggio alle ore 14, Piemonte Effetto Destinazione, a cura dell’Assessorato regionale alla Cultura e al Turismo, un incontro con cui il Piemonte presenta i suoi numeri come destinazione turistica e con una prospettiva orientata al futuro, raccontata da Effetto Piemonte, un innovativo progetto di comunicazione; ore 17, Disegniamo la memoria scrivere il nostro futuro. Storie di ieri e di oggi per raccontare il mondo che vogliamo.

In vista del 75esimo anniversario della liberazione dei campi di sterminio di Auschwitz e Birkenau il Treno della Memoria lancia un invito a tutte le case editrici e tutti i disegnatori presenti al Salone del Libro di Torino per condividere un momento di confronto e di lavoro, è un invito aperto a tutti coloro che pensano di poter contribuire a questo progetto. Masters of Magic World Convention 2019, ancora venerdì 10 maggio alle 18.30, l’evento curato da Walter Rolfo in collaborazione con la Regione Piemonte sull'arte di realizzare l'impossibile, ovvero su come trasformare una convention in un evento mediatico mondiale; sabato 11 maggio alle ore 12, l’incontro Migranti. Tra accoglienza, respingimenti e protezione internazionale alla presenza del Presidente della Regione Piemonte; alle 16.00, LiberAmente: parlare di diritti LGBT e non solo grazie ai libri, LiberaMente, la collana editoriale che nasce con la volontà di lottare contro le discriminazioni di genere presenta due novità.

E ancora, alle 17 la finalissima di Incipit Offresi presentata da Neri Marcorè, con gli aspiranti scrittori arrivati alla fine di un campionato che si è svolto nel corso dell’anno, in Piemonte e a Roma, a cura di Regione Piemonte e Fondazione ECM-Biblioteca Archimede di Settimo Torinese; domenica 12 maggio alle ore 13, presentazione del volume L’umanità è patrimonio, a cura di Neos edizioni e alla presenza dell’Assessora regionale all’Immigrazione; alle 18 l’incontro a cura del comitato regionale dei Lions Il cuore delle donne, alla presenza dell’Assessore regionale alla Sanità, nel corso del quale verrà illustrata l’iniziativa realizzata dagli Assessorati regionali alla Sanità e alle Pari opportunità, dall’ASL Torino e dal CUS, che ha coinvolto circa 5500 donne in tre anni nella compilazione di un questionario informativo e di sensibilizzazione sulle patologie cardiovascolari nelle donne.

A seguire, alle ore 19, CON TE | CON TEMPO | CONTEMPORANEO, evento a cura dell’Assessorato regionale alla Cultura e al Turismo in cui si ironizza e si gioca per comprendere l’arte contemporanea e conoscere i luoghi del Piemonte, e che coinvolgerà il pubblico dei visitatori del Salone e alcuni esperti del settore; lunedì 13 maggio alle 15,30 Il paesaggio del vino di Langhe Roero e Monferrato sarà infine l’occasione per la presentazione del volume ufficiale dei Paesaggi Vitivinicoli del Piemonte Patrimonio dell’umanità UNESCO.

Confermata inoltre la presenza all’interno del Salone dei principali progetti legati alla promozione del sistema della lettura e del mondo dell’editoria locale curati e sostenuti dalla Regione Piemonte. A partire dal programma Lingua Madre, dedicato al dialogo interculturale: tra gli autori che saranno presenti Kamel Daoud, venerdì 10 maggio alle ore 15, e Basma Abdul Aziz, sabato 11 maggio alle ore 15. Spazio anche al Concorso letterario nazionale Lingua Madre, ideato da Daniela Finocchi e giunto ormai alla XIV edizione. La premiazione si svolgerà in Arena Piemonte lunedì 13 maggio alle ore 13.30.

Ci sarà nuovamente il progetto Nati per Leggere Piemonte, dedicato alla letteratura d’infanzia e realizzato dalla Regione Piemonte in collaborazione con le Biblioteche Civiche di Torino e Iter (Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile). La 32° edizione del Salone del libro sarà l’occasione per festeggiare il decimo compleanno del Premio Nazionale e il ventesimo del progetto, con una grande festa al Bookstock Village domenica 12 maggio alle 14.30.

Le sale Arancio e Argento ospiteranno inoltre occasioni di scoperta e conoscenza del territorio con incontri per gli operatori culturali locali, grazie a un palinsesto di appuntamenti dedicati alla storia e alla cultura piemontese. Tra questi, il Comune di Barge racconterà le iniziative realizzate per celebrare i cinquecento anni di Leonardo (Giovedì 9 maggio, ore 12.30, Sala Argento), Leonardo da Vinci 1519-2019 - Mostra “Leonardo homo sine tempore”. Spazio anche alla presentazione del progetto e del volume Pop-App. Scienza, arte e gioco nella storia dei libri animati dalla carta alle app.. Si parlerà, tra gli altri, anche di Lago Maggiore con LetterAltura, ovvero del Festival di letteratura di montagna, viaggio e avventura, e di valli occitane con la presentazione di Occit’Amo.

La Regione Piemonte rinnova inoltre, per la 32° edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino, il suo impegno nei confronti della ricca filiera del libro, in particolare riservando uno spazio espositivo e di vendita collettivo agli editori piemontesi, con l'obiettivo di favorire la diffusione e la vendita della produzione editoriale piemontese. In tale spazio saranno ospitati gli editori che non partecipano alla manifestazione con un proprio stand. Altri editori piemontesi saranno invece presenti in maniera autonoma anche grazie al contributo che, come ogni anno, verrà messo a disposizione dalla Regione Piemonte. Giovedì 9 maggio, in Sala Arancio il Comitato Editori Piemonte esamina in un incontro la situazione della piccola editoria piemontese e come si può approcciare l’evoluzione 4.0.

Confermato anche l’Ibf, International Book Forum, mercato internazionale dei diritti letterari per l’industria editoriale e l’audiovisivo, giunto alla sua 18° edizione. Quest’anno sono molte le adesioni, da 36 paesi, 465 iscritti, con un forte incremento di partecipanti provenienti da Cina, Stati Uniti, Emirati Arabi Uniti e Russia. Sono attesi nomi importanti provenienti da case editrici di rilievo e una selezione di editori noti per le loro acquisizioni di narrativa e saggistica italiana all’estero.

Per aggiornamenti ed eventuali variazioni del programma consultare il sito: www.salonelibro.it