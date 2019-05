Torino Chamber Music Festival con un omaggio alla figura di Maria

Nuovo appuntamento con il Torino Chamber Music Festival sabato 11 maggio alle 17, presso la Chiesa del Santo Sudario con "Ave Regina Coelorum", con l'insieme Polifonico Femminile San Filippo Neri, Aldo Bergamini all'organo e Daniela Lepore, direttore.

Il festival è alla sua V Edizione ed offre al pubblico concerti prevalentemente composti da repertorio cameristico. Il calendario propone un alternarsi di musicisti già affermati, giovani professionisti e le eccellenze segnalate dal Conservatorio di Torino. Gli incontri saranno svolti a Torino presso Il Duomo di Torino, la Cappella dei Mercanti, la Biblioteca Civica A. Della Corte all'interno della Vila Tesoriera, Chiesa del Santo Sudario.

La Chiesa del Santo Sudario nacque per volontà della Confraternita del Santo Sudario di Torino, fondata nel 1598 e attiva tutt'oggi. Nel 1728 Vittorio Amedeo II di Savoia concedeva alla Confraternita l'area occupata attualmente dal vecchio ospedale per i malati di mente (spedale dei Pazzerelli), anticamente nota come Isolato di Sant'Isidoro; qualche anno più tardi, nello stesso lotto, veniva eretta una cappella per le funzioni religiose dell'ospedale. Il progetto della chiesa venne affidato a Ignazio Mazzone, architetto e confratello, mentre la scelta dei pittori per decorarne le pareti interne venne affidata a Claudio Francesco Beaumont: verranno scelti i nomi di Michele Antonio Milocco per il trompe-l'œil, aiutato dal veneziano Pietro Alzeri. La facciata, originalmente non prevista nel progetto, venne affidata a Giovanni Battista Borra, e la chiesa venne aperta al pubblico nel 1764. Attualmente l'accesso alla chiesa è inserito all'interno del percorso di visita del Museo della Sindone, ospitato nella cripta dell'edificio.