Rapporto Einaudi. "La crisi ha creato anticorpi: il Piemonte sa resistere ai gossip di incertezza"

Un'occasione anche per osservare la situazione piemontese, proprio dal punto di vista di una realtà autorevole nel mondo del credito come UBI Banca. "Ormai la crisi di qualche anno fa ha creato anticorpi tali per cui si può essere quasi immunizzati di fronte al gossip quotidiano e alle ventate di incertezza - spiega Franco Nava, responsabile Ubi Banca per il Nord Ovest - e questo per l'economia piemontese è un punto di forza". Sugli ultimi dati che da più parti segnalano difficoltà, la lettura non è del tutto pessimistica: "Non è recessione, ma si sta attraversando una fase di rallentamento. I dati però ci dicono che qualche investimento sta ripartendo".

"Il 2018 è stato buono, spesso taciuto dal tipico atteggiamento sabaudo. E se l'inizio del 2019 aveva lasciato qualche ombra, stanno arrivando anche le luci. Il vero tema è la fiducia per rilanciare i consumi: non c'è una ricetta, ma servono una serie di tanti fattori. Innanzitutto facendo cose semplici, ascoltando molto e innovando cercando di avere una visione internazionale. La banca può essere d'aiuto in questo".