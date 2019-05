“Storie in due stanze”, il Salone OFF del B-Locale con Johnson Righeira ed Enrico Remmert

Dopo Jazz Festival, compleanno e Matota, il B-Locale è pronto ad ospitare il Salone Off con quattro serate ad alto contenuto letterario: da giovedì 9 a domenica 12, infatti, i libri si impossesseranno del circolo Arci di Via Bari 22 con la rassegna “Storie in due stanze”.

Non mancheranno gli ospiti d'eccezione come Johnson Righeira, al secolo Stefano Righi, protagonista indiscusso degli anni '80 con il duo musicale che ha fatto ballare almeno due generazioni sulle note di “Vamos a la playa” e “L'estate sta finendo”: il cantante (giovedì 9 alle 21) si confesserà incalzato dalle domande di Enrico Remmert, uno dei più apprezzati scrittori torinesi contemporanei, mentre ad accompagnarli ci sarà una selezione musicale scoppiettante.

Per la serata di venerdì 10 il B-Locale si sdoppierà proponendo, allo Spazio Popolare Neruda di Corso Ciriè 7, la presentazione dei libri di Pablito El Drito “Once were ravers” e “Rave in Italy”, entrambi sulla cultura rave in Italia. In Via Bari, invece, andrà in scena la “Notte di Arkadia e Miraggi”, con interviste e letture per festeggiare il decennale delle due case editrici indipendenti (entrambi gli eventi alle 21).

Si chiuderà in bellezza nel weekend con “La notte delle riviste” (sabato 11 alle 21), libera discussione sul mondo dei periodici con esperti e curiosi del settore, e con la presentazione del volume “Idiofonie” del contrabbassista Federico Bagnasco (domenica 12 alle 21): “Siamo giunti alla terza edizione – commenta Luca Rinarelli, uno dei gestori del circolo – sempre più convinti che la cultura sia una festa. Ci tengo a ricordare che la manifestazione ha ricevuto il patrocinio della Circoscrizione 4 e che, in quei giorni, l'ingresso sarà libero anche per i non tesserati: insistiamo e non ci arrendiamo all'impoverimento culturale della città”.