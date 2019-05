Gianna Gancia (Lega): "Le Europee del 26 maggio occasione storica per unire il Nord Ovest attraverso il voto popolare. La mia candidatura risponde a questo obiettivo"

Sono Gianna Gancia e mi candido per la Lega nella circoscrizione del Nord Ovest per rappresentare nel Parlamento europeo, a Strasburgo, la macroregione cuore industriale dell'Italia.

Interventi che oramai impongono di andare oltre i confini amministrativi delle singole realtà regionali per portare in Europa un'unica voce: quella dei territori, dell'impresa, del lavoro, del consumatore.

A Strasburgo e a Bruxelles ci sono le competenze e le risorse finanziarie per rispondere ai problemi che ogni giorno si propongono a noi come amministratori pubblici, come imprenditori e, in definitiva, come normali cittadini.