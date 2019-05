Guadagnare da casa facilmente: ecco come fare

Quante volte ti è capitato di arrivare a fine mese col pensiero di non riuscire a pagare le bollette? Spesso il lavoro di tutti i giorni non è abbastanza per poter soddisfare le esigenze economiche personali e quelle della propria famiglia. Proprio per questo tante persone si rivolgono al mondo di internet per cercare di capire come fare soldi facili velocemente e iniziare a svolgere un’attività parallela al lavoro giornaliero.

Naturalmente le risposte a questo quesito sono diverse e la scelta dipende da quanto tempo si ha a disposizione e dal tipo di attività che si vuole svolgere, sia questa vendere una propria competenza, oppure tentare la sorte investendo denaro.

Guadagnare soldi extra online è un’opzione valida e chiunque può provarci. Tra i metodi più semplici per guadagnare soldi da casa c’è il trading, il gioco online e canali affini. Alcuni di questi, però, richiedono un investimento iniziale che non tutti sono intenzionati ad affrontare. Tuttavia, esistono anche dei metodi meno redditizi, ma sicuri, che permettono a chiunque di guadagnare. Scopriamo insieme quali sono.

Metodi per guadagnare da casa: fare sondaggi e vendere la propria opinione

Le classiche ricerche di mercato che una volta si effettuavano via telefono sono ben lontane dall’essere morte. Spostandosi dai canali tradizionali al web, le ricerche di mercato prevedono anche una piccola ricompensa per chi decide di sottoporsi. Esistono diverse app che riescono a remunerare questionari su gusti e tendenze che vanno dai beni di consumo a opinioni su questioni di attualità sociale. Una di queste è targata Google. Il gigante californiano ha messo a punto un’applicazione che permette di guadagnare dai pochi centesimi ai diversi euro per ogni questionario d’opinione compilato. Non è questo, comunque, l’unico metodo a disposizione dell’utente. Diversi siti specializzati offrono gli stessi benefici, basta una semplice ricerca su google!

Un'altra attività che rientra nella categoria prima aperta è sicuramente quella che riguarda le recensioni di prodotti di consumo. Molte aziende preferiscono avere un campione molto ampio di recensioni sui propri prodotti nel momento o prima della loro immissione sul mercato. Avere sondaggi imparziali di persone comuni aiuta molto le aziende nel loro lavoro. Tramite alcuni portali facilmente rintracciabili sul web è possibile essere messo in contatto con aziende di vario tipo che selezionano volta per volta alcune tipologie di clienti per inviargli diversi tipi di oggetti: dai libri, al cibo, ai cosmetici, ai vestiti. La scelta è molto illimitata. Un consiglio che possiamo darvi è quello di “candidarsi” solo ed esclusivamente per prodotti di cui siete competenti e conoscete l’utilizzo. Davanti ad un feedback approssimativo l’azienda potrebbe decidere di escludervi dalle proprie liste! La paga oraria per questo lavoro è molto variabile e spesso è abbastanza bassa, ma non c’è da dimenticare il vantaggio di ricevere prodotti nuovi o ancora non inseriti sul mercato. Può essere un’ottima maniera per risparmiare soldi nei propri acquisti e quindi – indirettamente – guadagnare. Questi metodi, molto elementari ma sicuramente efficaci, sono stati ripresi anche da siti esteri incentrati sul guadagno come Ninja del Dinero e www.fortuneninja.fr/.

Questi sono solo alcuni dei tanti metodi per guadagnare online facilmente, altri suggerimenti sono facilmente rintracciabili online, ma il miglior modo per fare soldi facili è mettere a frutto le proprie competenze e le proprie bravure.