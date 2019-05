Fa il colpo in farmacia e scappa, ma i carabinieri arrestano il rapinatore "trasformista" [FOTO e VIDEO]

Come in una scena dei film d'azione più spaventosi, quando ci si immedesima nella parte delle vittime. Un uomo con il volto coperto con il cappuccio della felpa per eludere le telecamere di sorveglianza, guanti calzati per non lasciare impronte e armato di pistola ha scavalcato il bancone della farmacia Bernardi di via Duchessa Jolanda.

Urlando contro le dottoresse e i clienti terrorizzati di alzare le mani e non fare alcuna resistenza, puntando l'arma contro le commesse, si è fatto sbloccare la cassa e si è impossessato di un incasso di circa 800 euro. Quindi si è dato alla fuga, a piedi.





Ma le sue azioni, soprattutto la sua corsa a perdifiato una volta uscito dalla farmacia, non sono passate inosservate: una gazzella del nucleo radiomobile dei carabinieri, che stava effettuando i normali controlli nella zona, lo ha visto precipitarsi ancora a volto coperto lungo la vicina via Groppello. Insospettiti, si sono messi all'inseguimento e sono riusciti a bloccarlo poco dopo. Addosso aveva ancora la pistola, un revolver modificato e perfettamente funzionante, con 3 cartucce inesplose e 2 bossoli nel tamburo, molte banconote di vario taglio pari a 835 euro provento della rapina e un paio di guanti in lattice. Nel frattempo la centrale operativa del comando provinciale carabinieri di Torino aveva informato la pattuglia della rapina appena messa a segno nella vicina farmacia. E così i militari hanno potuto riunire i pezzi del puzzle. Era lui, il rapinatore.



Ulteriori accertamenti, eseguiti anche con il supporto della sezione investigazione scientifica del Reparto Operativo, hanno permesso di scoprire che l'uomo fermato nascondeva persino un cambio d’abito completo e alcune tute da imbianchino in un cassonetto all’angolo della strada. Erano i suoi abiti "di scena" che, come un perfetto trasformista, verosimilmente utilizzava per camuffarsi prima delle rapine. Sono così scattate le manette per l’autore del colpo, un romeno di 26 anni, in Italia senza fissa dimora, che dovrà ora rispondere di rapina a mano armata e detenzione e porto illegale di arma clandestina. Le indagini dei carabinieri tuttavia proseguono per verificare se l’arrestato si sia reso protagonista di altri episodi simili.