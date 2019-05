Torna "Di Freisa in Freisa": a Chieri va in scena la grande bellezza dell’enogastronomia

Il count-down è iniziato: manca pochissimo alla decima edizione di “Freisa in Freisa”, appuntamento che celebra la grande bellezza dell’enogastronomia e delle colline chieresi. E’ a Chieri infatti, dal 17 al 19 maggio, che si svolgerà l’evento capace in questi dieci anni di diventare un vero e proprio punto di riferimento per le manifestazioni enogastronimiche regionali.

“Di Freisa in Freisa”, nella decima edizione, si distinguerà per la trattazione di temi profondi come l’ecosostenibilità del vino, il futuro del mercato enologico e l’inclusività. Argomenti importanti, che evidenziano la volontà degli organizzatori di guardare al futuro nonostante un passato storico, celebrato solo nel 2017 con i 500 anni di storia della Freisa. Innovazione e tradizione, due concetti più che mai vicini, come ribadito da Luca Balbiano, presidente consorzio Freisa di Chieri: “La decima edizione è dedicata al futuro del vino, a ciò che caratterizzerà i prossimi anni della Freisa”. Riflessioni e parole che fanno da eco a quelle pronunciate da Marina Zopegni, assessore all’Agricoltura del Comune di Chieri: “Ci siamo interrogati per capire che tipo di futuro avremmo voluto per un’eccellenza del nostro territorio come il Freisa: ci siamo detti che il futuro che volevamo era un futuro sostenibile, ricco di tecnologia e innovazione. Attento all’ambiente e al territorio”.

Quest’anno inoltre, oltre ai percorsi gastronomici e di degustazione offerti e alla varietà degli stand presenti in piazza del Gusto e piazza Cavour, vi saranno anche ospiti d’eccezione: Umberto Montano, ideatore del brand Mercato Centrale, e Federico Quaranta, autore e conduttore di Linea verde 1. L’evento “Di Freisa in Freisa”, oltre a mettere ovviamente il vino al centro della manifestazione, prevede appuntamenti musicali, concerti e giochi per bambini, oltre a workshop e masterclass con ospiti internazionali e giornalisti stranieri per un evento sempre meno provinciale ma in grado di aprirsi al mondo intero. L’elenco completo degli appuntamenti è disponibile sul sito del Comune di Chieri alla pagina www.comune.chieri.to.it/eventi/frisa-2019.