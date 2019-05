Gianna Gancia (Lega): la lotta per l'infanzia e per la sicurezza coinvolga tutti nel nome della piccola Noemi

"La lotta per l'infanzia e per i suoi diritti e la lotta per la sicurezza devono, in questo momento e ancora di più nel futuro, coinvolgere tutti noi nel nome della piccola Noemi. Mi auguro che, a prescindere dalla lista di appartenenza politica e dalla circoscrizione geografica in cui ci si candida, tutti noi, impegnati adesso a chiedere il consenso e la fiducia dei cittadini per le elezioni del 26 maggio, siano esse europee, regionali o comunali, si possa lavorare uniti per impedire questo massacro silenzioso ai danni dell'infanzia e dei nostri bambini. Verso di loro, abbiamo la precisa responsabilità di combattere chi sta portando via il futuro dal punto di vista della speranza, delle attese per il futuro e della stessa vita".