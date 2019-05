Gianna Gancia (Lega): "La mia missione etica per Piemonte e Nord Ovest: la leva dei fondi europei per restituire a famiglie e imprese piemontesi i soldi versati a Bruxelles". Summit della Eurocandidata ad Asti

Questo è stato uno dei temi centrali dell'incontro che la candidata europarlamentare per la Lega, Gianna Gancia, ho svolto presso l'albergo Etico, nel Capoluogo astigiano, incontrando una delegazione Italo Albanese e dell'Unione delle imprese Cattoliche.

Gianna Gancia, ultima Presidente eletta della Provincia di Cuneo e attuale Capogruppo alla Regione Piemonte, ha espresso parole di elogio nei confronti dell'impegno finalizzato a rafforzare il sistema delle garanzie a favore delle PMI e delle aziende minori, spesso innovative ed eccellenti ma non sempre messe in condizione di accedere ai bandi dell'Unione Europea. "I nostri soldi, i soldi dei Piemontesi non sono soltanto a Roma ma si trovano, come ho avuto modo di dire in più occasioni, a Bruxelles. Abbiamo il dovere di portare buon senso in Europa anche da questo punto di vista e ritengo che ogni convergenza con soggetti sociali ed economici, portatori delle stesse istanze e delle competenze idonee a fornire risposte appropriate, vada coltivata a valorizzata da parte nostra e mia personalmente. Di certo anche la cooperazione fra Piemonte e mercati europei emergenti, come l'Albania a cui l'Astigiano è legato da rapporti di interscambio culturale e sociale da oramai vent'anni, può creare occasioni di lavoro e d'impresa e di aumento della presenza logistica e commerciale del made in Piemonte in quelle aree a maggiore espansione economica a noi peraltro vicine".