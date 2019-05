Lucca Comics & Games dal 30 ottobre al 3 novembre: "Becoming Human" il tema, tante le novità

Il Lucca Comics & Games è senza dubbio il festival crossmediale più importante d'Europa. La nuova edizione, in programma da 30 ottobre al 3 novembre, avrà come claim "Becoming Human": un modo per interrogarsi su cosa oggi, nel 2019, ci fa essere umani. In un'epoca in cui il confronto tra uomo e macchina è sempre più attuale, il manifesto di Barbara Baldi rappresenta alla perfezione il tema del Lucca Comics & Games. Da Golem a Pinocchio, alle eroine ribelli di WestWorld, l'androide che si interroga sulla propria coscienza e sui propri ricordi è lo specchio del bisogno umano di libertà, empatia e uguaglianza.

Tante le novità della prossima edizione, per un festival capace di abbracciare più dimensioni artistiche come il teatro, la musica e ovviamente la fumettistica. Quest'anno inoltre, a 500 anni dalla morte di Leonardo Da Vinci, Lucca Comics & Games celebrerà il genio tramite un nuovo rinascimento grazie ai moderni mezzi digitali. Da segnalare poi l'avvio del tour Kobane Calling on Stage, lo spettacolo prodotto in collaborazione con Bad Publishing e Novel Theater di Cristina Poccardi e Nicola Zavagli: si tratta di un tour teatrale in grado di toccare le più importanti città italiane come Grosseto, Siena, Firenze, Roma, Milano, Napoli e Genova.

Coloro che decideranno di partecipare al Lucca Comics & Games avranno modo di immergersi nell'atmosfera sempre più polivalente del festival con le iniziative "I martelli da Guerra di Dominic McDowall", "Winter school is coming" e "Il valore della scoperta". Appuntamento dal 30 ottobre al 3 novembre quindi: Lucca, ancora una volta, è pronta a confermarsi tempio della creatività.