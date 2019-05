Stupinigi, da domani alla Palazzina di Caccia "Claude Monet. The immersive experience"

Un appuntamento da non perdere per gli amanti dell'arte, ma un'occasione importante anche per è mosso semplicemente dalla curiosità. Da domani, sabato 11 maggio, fino all'8 settembre arriva alla Palazzina di Caccia di Stupinigi "Claude Monet. The immersive experience".

la mostra multimediale che rende omaggio al fondatore del movimento impressionista capace di coinvolgere il visitatore a 360 gradi, facendolo immergere negli straordinari capolavori dell'artista francese, fondatore del movimento impressionista. Arriva in Italia l’ “esperienza” sublimata ad un livello visuale mai visto: il piacere di scoprire un nuovo modo di osservare il mondo e la natura; l’immersione totale nel cuore pulsante dell’arte.

L’experience è prodotta e distribuita a livello internazionale dall’azienda belga Exhibition Hub e dall’azienda torinese Dimensione Eventi, già partner per molte mostre, tra cui “Van Gogh – The Immersive Experience” e “The Art of the Brick”. E’ promossa invece in Italia dall’Associazione Culturale Dreams, riuscita, in collaborazione con Next Exhibition, nell’intento di portare la mostra multimediale a Torino per la sua prima mondiale. L’iniziativa vede anche il patrocinio di Regione Piemonte e di Città Metropolitana di Torino.

La location ospitante è la Citroniera di Ponente della Palazzina di Caccia di Stupinigi, pronta ad illuminarsi di nuovi colori, scenari e paesaggi; delle atmosfere suggestive della natura, cristallizzate nella pittura en plein air.

CLAUDE MONET - The IMMERSIVE EXPERIENCE interagisce con l’osservatore, lo prende per mano e lo invita ad entrare dentro ai capolavori di uno dei pittori più amati di tutti i tempi. Il visitatore cammina all’interno dei quadri, grazie ad un innovativo sistema di proiezione 3D mapping. Nel dettaglio l’area espositiva sarà rivoluzionata con il montaggio di grandi schermi che, grazie a proiettori video di altissima definizione, renderanno possibile l’impossibile: le raffigurazioni dei quadri più conosciuti di Monet prenderanno vita coinvolgendo e abbracciando il pubblico. Ogni superficie diventerà arte… pareti, soffitti e pavimento.

Nel percorso video, della durata di circa un’ora, sarà possibile gustare l’arte da diversi punti di vista: in piedi, seduti o addirittura sdraiati a terra, diventando parte integrante del quadro. L’osservatore diventa protagonista dell’opera, ampliando i propri sensi verso onde di colori e suoni. Una magia di sfumature e di immagini a ritmo di una colonna sonora che accompagnerà il visitatore, esaltando ancora di più l’emotività del viaggio.

Un vero e proprio spettacolo che si conclude con l’area della Virtual Reality Experience, grande novità. Adulti e bambini, grazie al supporto di visori ad altissima definizione, potranno vivere un’esperienza del tutto realistica nell’arte di Monet.

Giorni e orari di apertura:

La mostra sarà aperta tutti i giorni, inclusi i festivi:

- dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18

- sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 20

Ultimo ingresso consentito in mostra un’ora prima dell’orario di chiusura