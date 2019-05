Aboubakar Soumahoro al Salone del Libro: “Dobbiamo avere il coraggio di dire no”

Con la sua storia Aboubakar Soumahoro ha scosso le coscienze del Salone Internazionale del Libro di Torino. In una sala oro (la più capiente dell'intera rassegna) stracolma di pubblico, il sindacalista italo-ivoriano protagonista delle lotte in favore dei braccianti sfruttati nei campi del sud Italia, ha presentato il suo libro “Umanità in rivolta”.

Una voce ferma e impetuosa, che ha citato Primo Levi, Nelson Mandela, Vittorio Foa e Giuseppe Di Vittorio: “Questo libro – ha dichiarato – vuole essere uno strumento collettivo, un tentativo di riflettere sulla realtà che ci circonda ma anche di contrastare una struttura politica disumanizzante che mette in un angolo persone considerate diverse solo per la provenienza geografica, il colore della pelle o la religione”.

Nell'analizzare la situazione italiana, Soumahoro ha poi definito il concetto di “razzializzazione”: “Il razzismo – ha aggiunto – è scientificamente negato ma il pensiero razzista è stato inserito all'interno delle leggi italiane: questo problema riguarda tutte le riforme fatte negli ultimi anni indipendentemente dalla parte politica. La civiltà che non riesce a risolvere le cause del proprio declino è una civiltà in decadenza, dobbiamo avere il coraggio di dire un no che richiama l'umanità smarrita”.

Inevitabile anche un passaggio sul tema lavoro, affrontato paragonando i cosiddetti “riders” a braccianti, facchini e lavoratori domestici ma anche “cervelli in fuga” a migranti: “Lo sfruttamento – ha proseguito Soumahoro – colpisce sia chi si spacca la schiena nei campi per arricchire la filiera agricola che i fattorini a domicilio, costretti a ricevere in cambio miseria; stesso discorso anche per chi attraversa il mediterraneo su un barcone o vola con un “low cost” in cerca di condizioni migliori. Come affrontare questa situazione? Pensando al lavoratore come a un essere umano e costruendo, contemporaneamente, sindacati credibili in grado di fare proposte adeguate”.

Infine, Soumahoro ha ricordato la grande sintonia con il Sindaco di Riace Mimmo Lucano e si è soffermato sulla visita fatta in mattinata al Sacrario del Martinetto: “Sotto i nomi dei martiri fucilati dai nazi-fascisti nel 1944 – ha concluso - si può leggere “avvocato”, “medico”, “contadino”, “operaio”: dobbiamo superare le contrapposizioni che ci stanno allontanando e riconquistare quello spirito di solidarietà trasformandolo in diritto e in dovere, avere memoria di cos'è stata la colonizzazione aprendo subito i porti”.