Deegito: il marketing online per le aziende a "Torino Incontra"

Turin Digital Festival è un evento pensato per tutti coloro che vogliono fare decollare il proprio business, ottenendo il massimo dalle strategie digitali. Un evento che andrà in scena il 7 e l’8 giugno 2019 presso il Centro Congressi “Torino Incontra” e che vedrà la presenza dei migliori professionisti del paese: social media manager, SEO specialist, link builder e copywriter da cui imparare a gestire al meglio il web marketing aziendale ma non solo. Insomma, un evento pensato dagli imprenditori per gli imprenditori, che offrirà un vero e proprio concentrato di soluzioni utili per affrontare le nuove sfide della digital economy. Una due giorni durante la quale ottenere una panoramica delle ultime tendenze in termini di digital economy e durante la quale sarà possibile costruire percorsi di valore personalizzati grazie al confronto con i protagonisti di cui sopra, ma anche grazie all’attenta analisi di alcuni casi di successo eclatanti, che hanno riguardato aziende torinesi e non solo: aziende capaci di vincere la sfida della digitalizzazione e che sono così riuscite a sbaragliare la concorrenza sia italiana che internazionale.

RELATORI ED OSPITI SPECIALI

Sono addirittura 40 i relatori selezionati dal team di Turin Digital Festival che saranno chiamati ad animare e moderare gli incontri e le conferenze in programma per l’evento. Professionisti esemplari affermati in diversi campi del digitale: consulenti SEO e web analytics come Francesco Belgrano, esperti di strategie di marketing digitale quali Marco Micheli, ma anche ingegneri informatici come Giuseppe Maggi, sport advisor come Andrea Annunziata ed esperti di comunicazione sui social network come Marta Pavia, formatrice per la comunicazione su Instagram e content creator. Il tutto passando per tre ospiti davvero speciali, capaci come pochi altri (ciascuno a proprio modo) di sfruttare la comunicazione digitale: da una parte Daniele Di Benedetti, speaker, influencer e autore di best seller, dall’altra il duo comico “Bella Domanda”, che arriva direttamente dal successo di “Eccezionale Veramente” e “Colorado”. Infine, Salvatore Aranzulla, che proprio grazie ad una conoscenza profonda dei vari temi di cui sopra è divenuto semplicemente il più grande divulgatore informatico d’Italia.

IL PROGRAMMA DI TURIN DIGITAL FESTIVAL

L’appuntamento per la registrazione al Turin Digital Festival è venerdì 7 giugno, presso il Centro Congressi “Torino Incontra” alle ore 09:00. Gli incontri inizieranno alle ore 10:00 e saranno intervallati da brevi coffee break e da una pausa pranzo. La prima giornata sarà innanzitutto all’insegna della storia e dell’evoluzione del digital marketing, con uno speech di apertura a cura di Massimiliano Gennari che racconterà 30 anni della disciplina. L’intervista a Salvatore Aranzulla è prevista per le ore 12:15, mentre nel pomeriggio andranno in scena ulteriori conferenze di approfondimento sul tema del marketing, applicato all’online, ma anche alle singole esperienze aziendali (ad esempio è previsto un focus sul digital food marketing a cura di Nicoletta Polliotto). E poi ancora speech espressamente dedicati all’utilizzo di alcune piattaforme con “10 tips per ottimizzare l’adv su Facebook Ads” a cura di Alessandro Frangioni e poi i consigli di Isan Hydi per “Inserire un sito in Google News” al fine di aumentare la visibilità aziendale.

La giornata dell’8 giugno sarà poi dedicata al coinvolgimento dei propri clienti, tanto nel mondo virtuale quanto in quello reale: da una parte infatti speech dedicati al brand storytelling sui social, ed un caso dedicato ad “epic win” ed “epic fail” nello sport, dall’altra consigli pratici per ottenere il massimo dai propri public speaking (come avvicinarsi al pubblico in maniera rispettosa, ma anche come catturare la sua attenzione dall’inizio alla fine di una conferenza). Tutti coloro che vogliono partecipare a Turin Digital Festival, o che vogliono ottenere ulteriori informazioni sull’evento, possono consultare il sito deegito.it.

Se siete interessati affrettatevi, perché i posti sono limitati e i biglietti sono in esaurimento!