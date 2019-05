Nastri gialli contro gli annunci: le imprese chiedono infrastrutture "vere" (e non solo Tav)

Nastri gialli da Genova al resto d'Italia, passando per Torino e il Piemonte: è l'iniziativa (cui hanno aderito anche i tre candidati alle Regionali Chiamparino, Cirio e Bertola) che Ance fa partire per ricordare cantieri che non partono o che sono interrotte per cause di burocrazia. E che viene abbracciata e rilanciata anche da Unioncamere e Confindustria Piemonte, pronti a spingere ancora una volta sul tema infrastrutture.

Opere e cantieri a metà saranno "nastrati" per poi essere mostrati, magari tramite i social. "Dobbiamo fare capire la situazione reale alla cittadinanza, che viene ormai riempita di annunci che però non vengono seguiti da atti concreti. E invece sono opere fondamentali, a cominciare dalle manutenzioni delle strade e non solo", dice Paola Malabaila, presidente di Ance Piemonte.

Quel che sembra cambiato, però, nell'approccio delle sigle datoriali, è che dopo il muro contro muro sulla Torino-Lione, il dibattito sulle infrastrutture viene ampliato a tanti interventi ritenuti necessari. "Senza infrastrutture le aziende non possono essere competitive - sottolinea Fabio Ravanelli, presidente di Confindustria Piemonte - Nonostante il Piemonte sia centrale rispetto a grandi partner commerciali come Francia e Germania, rischiamo di rimanere indietro".

La speranza oggi poggia sullo Sblocca cantieri: "Vogliamo vedere se con il decreto cambierà qualcosa - prosegue Ravanelli - ma deve essere riempito di contenuti: diciamo che il Governo, dopo gli ultimi numeri economici, sembra aver capito il significato delle nostre tante segnalazioni e che questo tema merita provvedimenti più diretti e immediati. Ma tutti gli interventi vanno fatti in accordo con gli stakeholder del territorio e noi ci proponiamo come interlocutori".

Non solo Torino-Lione, quindi. "TAV ha rilevanza mediatica - conclude Ravanelli - è senza dubbio una delle due opere fondamentali, ma questo non deve fare dimenticare le altre, dalla Asti-Cuneo alla Pedemontana e ancora. Il territorio di Cuneo, per Confindustria, è la seconda realtà per importanza in Piemonte, ma rischia di essere condannato a un isolamento che non merita. Serve rapidità di esecuzione nei lavori, altrimenti i numeri restano sulla carta".