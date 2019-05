La Sinistra fa volantinaggio al marcato di corso Racconigi

Recita "Noi con te" lo slogan della Sinistra, la lista che per le Elezioni Europee unisce molti partiti: Rifondazione Comunista, Sinistra Italiana, il Partito del Sud e Convergenza Socialista. Oggi due dei suoi candidati, Paolo Ferrero e la capolista Eleonora Cirant, sono scesi in strada per fare volantinaggio e incontrare i torinesi al mercato di corso Racconigi.

Tra i punti del programma della Sinistra: stop alla precarietà, salario minimo europeo, riduzione delle ore di lavoro a parità di salario, stop alle discriminazioni di ogni genere, sì alla pace, ai diritti dei migranti, al clima e alle imprese che non inquinano, stop ai paradisi fiscali. Infine, più forza al Sud e grandi investimenti nell'istruzione pubblica e nella cultura.

"La Sinistra è la quarta forza in Europa - spiega Cirant - Abbiamo come obiettivo la redistribuzione della ricchezza, la difesa dei diritti delle donne, la istituzione di fondi pubblici per finanziare la riconversione ecologica del sistema produttivo. Quello che vogliamo è un 'green new deal' per la natura, il clima, le imprese che non inquinano".

"In Italia tutti dicono che non ci sono soldi, ma non è vero - aggiunge Ferrero - il problema non è la loro assenza, ma come sono distribuiti. Per questo proponiamo una patrimoniale sui grandissimi patrimoni (da un milione di euro in su). Per uscire dalla crisi servono almeno queste tre cose: uguaglianza, difesa dell'ambiente e diritti civili".