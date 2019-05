Gianna Gancia (Lega): "Portare dietro i banchi di Bruxelles il buon senso di chi lotta dietro i banconi dei negozi. Ecco la mia rivoluzione"

In questo scenario, come ho detto più volte nel corso di questa campagna elettorale che mi sta portando ad attraversare l'intero Nord Ovest, lo Stato italiano soprattutto, ma anche la Regione, pur con tutta la buona volontà sono obbligati e limitati a politiche per giocare in difesa o per attenuare gli effetti negativi del rigore economico finanziario calato dall'alto da Bruxelles".

In Europa quindi per dire sì alla pace fiscale per tutte le imprese che non riescono a pagare causa crisi, sì alla flat tax per tutti - imprese lavoratori e pensionati - per fare ripartire i consumi e gli acquisti sotto casa, sì a una tassazione universale sui colossi del web, nuova frontiera della concorrenza sleale contro le attività di vicinato, da destinare a interventi per i negozi della tradizione e per i centri commerciali naturali", prosegue Gancia.