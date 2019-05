Il torinese Mister David in gara al Campionato Mondiale di Street Magic

Sabato 18 e domenica 19 maggio il centro di Torino ospiterà il Campionato del mondo di Street Magic ossia ossia l’illusionismo che non ha bisogno di palchi o scenografie, ma può essere proposto anche in strada o nelle piazze. Dieci artisti, selezionati dall’ICC (il comitato internazionale di maghi, ovvero l’International Consulting Committee di Masters of Magic), si sfideranno per conquistare il titolo di Campione. Ogni concorrente si esibirà due volte nella stessa giornata per dare la possibilità a tutti gli spettatori di assistere alla sua performance. Il giudizio del pubblico definirà insieme al voto della giuria tecnica la classifica. I primi quattro classificati si sfideranno poi nella finalissima in Piazza San Carlo, domenica 19 maggio dalle ore 18.30, per aggiudicarsi il titolo di “Campione del Mondo di Street Magic 2019”.

Le performance si svolgeranno in piazza San Carlo, piazza Carlo Alberto, via Roma e via Buozzi. Tra i 10 artisti partecipanti, solo due italiani: il senese Flip e il torinese Mister David. “Sono molto felice di tornare a partecipare al Campionato del Mondo di Street Magic, dopo la vittoria del 2013 a Saint Vincent, soprattutto perché questa volta mi esibirò nella mia città dove ho iniziato, dove mi sono esibito centinaia di volte davanti al pubblico – spiega Mister David, al secolo Davide De Masi – questa volta il pubblico dovrà valutare e il suo voto inciderà sul verdetto della giuria”.

Mister David vanta già diversi riconoscimenti internazionali: nel 2013 a Saint Vincent è stato insignito del titolo di "Campione del Mondo di Street Magic". La sua specialità è l’escapologia, ossia l’arte di liberarsi da catene, manette e camicie di forza. Ma nelle sue corde anche la manipolazione di oggetti e carte da gioco, l’equilibrismo estremo e la giocoleria. Nel 2016 ha conseguito, inoltre, un Guinness World Record per la manipolazione di cappelli. Ultimamente ha partecipato con successo ad Italia’s Got Talent, Detto Fatto (RAI 2), "Si può fare" (Rai 1) in veste di coach per vip, “Tu si que vales” e “Romania’s Got Talent”. Alcuni anni fa fece parlare di sé per la grande evasione davanti a 10.000 persone in piazza Castello a Torino liberandosi da una camicia di forza appeso per i piedi ad una gru ad oltre 30 metri di altezza.

Mister David si esibirà sabato 18 alle 15.30 in Via Buozzi e alle 17.30 in Piazza San Carlo.