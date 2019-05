Questa estate perché non andare alla riscoperta delle vacanze in campeggio?

Sta arrivando l’estate e in tutti noi scoppia la voglia di passare più tempo possibile all’aperto, per stare a contatto con la natura, sentire il sole sulla pelle e fare il pieno in assoluto relax di aria pura. Per le prossime vacanze voltate pagina e scegliete il campeggio. Sappiamo bene che prenotare un albergo, un b&b o una casa vacanze vi consentirebbe di trascorrere un periodo in una struttura ricettiva che garantisca comfort e poco impegno. Però state pur certi che vi precluderete qualcosa di speciale, infatti, andare in campeggio equivale a vivere in un’altra dimensione dove sarete a pieno contatto con la natura, respirando a pieni polmoni e vivendo a un ritmo più lento. Inoltre andare in campeggio è più economico rispetto ad una qualsiasi altra struttura ricettiva.

Perché non scegliere allora di trascorrere le vostre vacanze in un bungalow, in un camper o in tenda? Esistono dei campeggi dove la qualità dei servizi non sono sicuramente inferiori e soprattutto ci sono dei buoni margini di risparmio. L'esperienza in campeggio è adatta a tutti e privilegia le famiglie con bambini, ma si adatta anche a single e meno giovani. Se poi siete abituati a vivere nel caos di una grande città, svegliarvi al mattino immersi nella natura, magari in riva al mare o con lo sfondo delle montagne, sarà un'emozione che vi porterete dietro per molto tempo. Qualunque sia la formula scelta, una vacanza in campeggio vi saprà riconciliare con la natura e vi farà riscoprire il piacere di vivere in libertà all'aria aperta. Cosa aspettate? Iniziate a cercare i migliori campeggi in Italia con Alcampeggio e sicuramente non rimarrete delusi.