I postini tornano in centro: Poste Italiane (ri)apre lo stabilimento di distribuzione Torino Nizza in via Arsenale

Poste Italiane ha infatti attivato un nuovo centro di distribuzione in via Alfieri, che rappresenta l'avvio del piano di riorganizzazione su scala nazionale delle Poste. Anche gli altri 5 uffici di Torino (Grosseto, Marsili, Montalciata, Tazzoli e Reiss Romoli) sono stati però riorganizzati, sempre in un'ottica di riduzione dei tempi di percorrenza e di efficienza complessiva, sulla scia di una consegna che non si ferma più alle 14 ma si spinge fino alle 19.45 e che ha visto aggiungersi anche il sabato.

"Siamo in un ufficio nel centro di Torino, in un palazzo storico tra i più importanti di Poste Italia - Gabriele Marocchi, responsabile ingegneria Nord Ovest - e da qui partiranno 41 postini ed era da molto tempo che non si apriva più un centro di distribuzione nel centro di Torino. Si avvicineranno alle zone di consegna: a piedi, in bicicletta o in moto, soprattutto mezzi elettrici a tre ruote che da qualche mese abbiamo adottato per garantire anche sostenibilità, oltre a una maggiore capienza e che saranno sempre più impiegati". In tutto, saranno una cinquantina le persone che lavorano nel nuovo ufficio.