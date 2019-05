Juve, Pjanic elogia Allegri: “Ha saputo trasformare ventiquattro calciatori in una squadra”

"Allegri sa bene come trasformare ventiquattro calciatori in una squadra". Parole di Miralem Pjanic che nel pomeriggio, ospite di un evento organizzato allo Stadium da Randstad, ha elogiato Massimiliano Allegri, l’allenatore bianconero che dopo cinque anni di trionfi ha annunciato l'addio a fine campionato.

"Noi giocatori - ha aggiunto l'ex romanista - siamo sempre stati molto bene con Allegri, gli ho sempre fatto i complimenti per come è riuscito a gestire il gruppo” ha aggiunto l'ex Roma, che ha poi ripercorso la propria carriera. "Se avessi voluto avrei potuto giocare per la nazionale francese, ma ho scelto la Bosnia perchè quello da sempre era il mio sogno".

"All'epoca avevo soltanto 18 anni, ero appena passato al Lione dopo aver giocato un anno in prima squadra con il Metz. Incontrai l’allenatore dei blues Domenech, mi disse che era interessato ad avermi in nazionale. Poco prima però mi aveva chiamato la Bosnia, sognavo fin da piccolo di giocare davanti alla mia gente. Nel 2014 quando per la prima volta abbiamo partecipato a un Mondiale è stata una grande soddisfazione".