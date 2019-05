Centrale dello spaccio chiusa dai carabinieri: i pusher provano a corrompere i carabinieri, ma vengono arrestati

Una vera e propria centrale dello spaccio è stata individuata dai carabinieri in un appartamento di via Biella del quartiere Aurora. Nella rete dei militari sono finiti un marocchino e un italiano, di 35 e 30 anni, arrestati per detenzione di 8 chili di hashish, suddivisi in panetti, tutti contraddistinti con il marchio “BOB”, e 155 datteri di analoga sostanza.

Il market della droga è stato localizzato dai motociclisti del Nucleo Radiomobile di Torino, ma per l’intervento si è fatto ricorso a carabinieri in borghese della Compagnia di Venaria, perché non conosciuti in zona specialmente dalle vedette (garantivano ininterrottamente l’attività illecita per tutto il giorno).

Gli spacciatori ricevevano solo su appuntamento telefonico ed esclusivamente clienti a loro conosciuti, motivo per cui i carabinieri hanno dovuto fare irruzione in casa approfittando dell’uscita di un acquirente. Per la perquisizione negli scantinati di pertinenza dell’alloggio è stato chiesto il supporto anche di una unità cinofila della polizia di stato che si trovava in zona per altro servizio.

Una volta scoperta, la coppia di pusher ha cercato di evitare le porte del carcere offrendo stupefacente e 6mila euro in contanti ai carabinieri per far loro "chiudere un occhio". Per questo motivo risponderanno anche di istigazione alla corruzione.