Cosa prevedono per noi le stelle nei prossimi giorni

ARIETE : Pur non essendo la pazienza il vostro forte dovrete mettercela tutta per non sbottare o bisticciare con chi può sempre tornare utile: soprassedete quindi sull’altrui stoltezza e mordetevi la lingua prima di esplodere in improduttivi scatti di collera… Qualche fastidio potrebbe provenire dall’attività, versamenti, incartamenti o strambi elementi però in compenso vi toglierete uno sfizio o conoscerete una personcina veramente deliziosa. Tendenza alle infiammazioni.

TORO : Pazzerella la stagione, pazzerelle le persone che prossimamente incrocerete o con cui tratterete al punto di considerare la normalità un optional… Vi capiterà pure di ricevere una proposta da non scartare visto che potrebbe, avanti tempo, e se ovviamente considerata, portare con sé il germe della trasformazione. Cercate inoltre di pigliare la vita con filosofia e di gustare degli attimi tanto fuggenti quanto gaudenti. Corrucci per un anzianotto o un giovanotto.

GEMELLI : Il lato materiale potrebbe preoccupare quasi come se le uscite superassero le entrate ma non angustiatevi perché prossimamente su questi schermi vedrete il portafoglio levitare basta soltanto saper aspettare… I più nervosetti tenderanno a scattare per inezie soffrendo di acciacchi classificabili parzialmente pari a psicosomatici. Tra giovedì e lunedì dovrete prendere una decisione oppure un falso allarme metterà in agitazione mentre nel week end vi divertirete.

CANCRO : La settimana sarà piuttosto movimentata comprese delle lievi stonature implicanti famiglia, lavoro, affetti o quattrini. Chi aspetta dei soldi sappia che non tarderanno ad arrivare e chi tira la carretta si inalbererà per degli sborsi iniqui incidenti ulteriormente sul budget. Oltretutto se qualcuno vi assilla od accampa assurde pretese mettetelo immediatamente in riga facendovi rispettare con le buone o cattive maniere non importa l’essenziale è che vi lasci in pace.…

LEONE : Non andate a cercare il pelo nell’uovo ed accontentatevi di ciò che passa il convento stellare malgrado ciò comporti uno spizzico di ansia. Una questione dove di mezzo subentrano altre persone di definirà ma, non essendo nell’immediato, armatevi di lungimiranza almeno fino all’estate quando finalmente sbroglierete una intricata matassa. Considerato il rischio di incappare in ladrocini tutelatevi adeguatamente e non aprite la porta a sconosciuti!

VERGINE : Avrete un diavolo per capello ma a placare i bollenti spiriti giungerà una notiziola rinfrancante, un recupero di scarseggiante energia, la benevolenza di chi dietro la dura scorza vi vuole bene, un’amicizia grande vera e sincera o un invito assai gradito. Fidatevi inoltre del sesto senso nell’inquadrare dei tipi sornioni, concedetevi una dolce follia, fatevi un regalino e frequentate gente positiva scartando chiunque vi scarichi addosso i propri patemi. Pancino in subbuglio.

BILANCIA : Sognare è lecito, stare coi piedi per terra obbligatorio considerate le possibili bidonate che attendono in sordina dietro le cortine dell’ignoto. Ciò significa che un soggetto reputato corretto possa amareggiare o deludere, un rapporto interpersonale incrinarsi o un affare non andare in porto… Se operate in ambienti pubblici preventivate delle ugge, delle gatte da pelare o dei lagnosi da sopportare. Tra conviventi o ammogliati invece aleggerà uno spizzico di maretta.

SCORPIONE : Dei giorni più frenetici dei prossimi bisognerebbe inventarli considerate le centomila cose da sbrigare, le incombenze da fronteggiare, gli inghippi da contrastare e i criticoni da zittire… Ma poiché esiste la legge dalla compensazione nel contempo vi toglierete una soddisfazione, rivedrete un’amicona, supererete una prova o alleggerirete un fardello. Un vecchio desiderio si sta per concretizzare: quindi credeteci e sperateci! Doloretti sparsi o emicranie.

SAGITTARIO : Stufi di ingollare rospi o far buon viso a cattivo gioco lancerete mirate e piccanti freccette ad interlocutori saccenti ed indisponenti convinti che la ragione stia sempre da una parte e dopo aver vuotato il sacco vi sentirete sicuramente meglio fregandovene altamente del fatto che si siano offesi! Condizioni meteo permettendo opterete per una gitarella, delle salubri passeggiate o il rinnovo di qualcosina all’interno od esterno dell’abitazione. Venerdì convulso.

CAPRICORNO : State battendo la fiacca e nelle ore mattutine tribolate ad ingranare la marcia avvertendo una gran voglia di staccare la spina e cancellare tutte le problematiche facenti ansimare. Ciò è dovuto sia al cambio stagionale che a chi, facendo girare le trottole, non consente di vivere pacificamente. Un posteriore neo proverrà dalla cagionevole salute di un congiunto, da un alterco domestico o dal non riuscire a portare a termine ciò che avevate iniziato. Curate molto l’alimentazione.

ACQUARIO : Entrare nei pensieri di certi individui è impresa da certosini soprattutto se voltano carte e bandiera o spariscono di punto in bianco dalla circolazione senza più farsi vedere o sentire… Ma non inaspritevi per ciò partendo dal presupposto che non vi ama e non vi capisce non vi merita! Con Venere in aspetto di quadratura una storia si incrinerà o abbisognerà di chiarificazioni perché unicamente le coppiette perfette gongoleranno… Rischio di smarrire oggetti o documenti.

PESCI : Riempite la brocca della speranza, siate positivi e confidate in appoggi provvidenziali non tardanti a giungere a patto di avere le idee chiare sui traguardi da tagliare, ampliare il raggio di azione, curare un acciacchino, non fidarvi troppo di chi le spara grosse e programmare anticipatamente delle giornate sufficientemente incasinate. Possibili dei combini interessanti e carini, un guadagno intervallato ad un versamento ma anche un familiare da ammansire e una femmina da calmare.