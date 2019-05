HOAS – History Of A Style: una kermesse di moda nelle Officine Grandi Riparazioni a Torino

In questi giorni Torino è tornata ad essere la capitale della moda grazie a HOAS - History of Style. Un racconto emozionale dove l’abito e la sua manifattura vengono raccontate attraverso mostre, video, esperienze multimediali, sfilate e party nella bellissima location delle Officine Grandi Riparazioni.



I protagonisti di queste quattro giornate (da mercoledì 22 a sabato 25 maggio) sono stati altrettanti marchi che hanno raccontano la propria storia: Eleventy, Bagutta, Tom Rebl, Carlo Pignatelli. Ogni brand ha ideato e realizzato un viaggio all'interno della maison grazie all'utilizzo di sei maxi schermi, uno dei quali predisposto per la realtà aumentata (la room sensoriale). Nella room sartoriale sono state esposte delle selezioni dei migliori capi di ogni marchio e nella room photo gallery, sono stati messi in mostra alcuni scatti con la storia dei brand.



L'evento ha vantato la presenza di numerose celebrità: la collezione Eleventy è stata presentata da Alessia Ventura, Bagutta da Giorgia Wurth, Enrico Silvestrin ha introdotto Tom Rebl e Cristina Chiabotto ha presentato Carlo Pignatelli.



In sala anche tanti vip: Giò Squillo, Ron Moss, Simona Ventura, Benedetta Mazza e tanti altri.



Hoas ha dato spazio e rilievo anche a molti Fashion Designers torinesi: Sartoria Daniel Robu, Ervè Jacques, Ivan Guerrera, Sara Barbieri Design, Maatroom, Righe à Pois, Illusory, Twicetoonice, Urbanart, Torino Havana, Manuela Gomez, Atelier Nina Tauro.



History of Style è riuscita così a regalare quattro stupende serate all'insegna della moda nella bellissima cornice delle Officine Grandi Riparazioni, un modo questo per rilanciare Torino come capitale della moda.



