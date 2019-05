Lo IED festeggia 30 anni al Museo dell’Automobile: “Dagli schizzi al progetto, guidiamo i ragazzi verso il futuro”

Far crescere insieme il “sapere” e il “saper fare”: è questa la filosofia che anima l’Istituto Europeo di Design, nato nel 1966 dall’intuizione di Francesco Morelli e diffuso in undici sedi, di cui quella torinese festeggia oggi trent’anni. Una presenza sempre attiva sul territorio, che ha portato il settore Transportation Design ai massimi livelli, accogliendo nei percorsi di studio ben 900 giovani, di cui il 20% stranieri, con una crescita del 60% negli ultimi anni.

Per celebrare questo importante anniversario, IED ha scelto di coinvolgere il Museo dell’Automobile, depositario ideale di una lunga storia di creatività, innovazione e alta formazione. La mostra “Over the future - 30 anni di IED a Torino”, inaugurata ieri sera, vuole quindi presentare al pubblico l’istituto come uno spazio di ricerca costante, dove gli studenti da sognatori diventano artefici, collaborando attivamente con prestigiose aziende e istituzioni del settore. Una solida interfaccia con il mondo del lavoro che proietta i giovani designer verso il futuro, partendo semplicemente da una matita e un foglio di carta.

“Ci siamo ritrovati qualche tempo fa in un magazzino di Moncalieri pieno di concept car, e abbiamo deciso di raccontare assieme al Mauto questa storia”, ha spiegato Paola Zini, direttore IED Torino. “Questa cornice esalta la specificità della nostra scuola, perché il Transportation Design è sempre stato il filo conduttore di tutto. La mostra sottolinea quindi la grande forza di un percorso formativo che unisce teoria e attività in laboratorio, comunicando anche con discipline come la Comunicazione, la Moda e l’Interior Design”.

Il percorso di visita si apre con un’installazione che raccoglie sette progetti in scala 1:4 realizzati durante il corso triennale dello IED. Sono quindi esposti dodici modelli in scala 1:1 presentati in anteprima mondiale al Salone dell’Auto di Ginevra a partire dal 2004 come progetto di tesi in Trasportation Design, in partnership con i centri stile dei brand più celebri. Ci sono la Scorpion realizzata con Abarth, la Gloria per Alfa Romeo, Eye per Tesla Motors e il trittico Syrma-Schiwa-Scilla nato in collaborazione con Quattrotuote, di cui il terzo modello reca la firma di Pininfarina.

Uno scambio con il mercato del design che non è mai venuto meno, anzi, ha visto una crescita esponenziale. Basti pensare che lo IED ha all’attivo, nell’anno accademico in corso, ben 60 partnership aziendali, elemento che garantisce un tasso di occupazione dei diplomati di oltre il 70% dal conseguimento del titolo.

Dopo una sezione dedicata al processo creativo vero e proprio – con allestimenti che riproducono le tipiche postazioni di lavoro dei giovani designer –, l’ultima parte della mostra è riservata agli Alumni IED, giovani eccellenze avviate al lavoro e oggi designer affermati nei centri stile più importanti al mondo. Perché la dimensione internazionale è sempre stata un marchio di fabbrica dell’Istituto, che negli anni ha spalancato le porte e accolto studenti provenienti da ogni angolo del pianeta, realizzando progetti ideati anche da menti di dieci nazionalità diverse.

“Siamo orgogliosi di ospitare lo IED – ha commentato il direttore del Mauto Mariella Mengozzi – per testimoniare la stretta collaborazione di lunga data che ci unisce, sviluppandosi su diversi fronti, dalle sessioni formative alla realizzazione di progetti speciali. Tutti i nostri visitatori potranno così conoscere un lato meno noto del design automobilistico: la preparazione degli studenti, le competenze da loro acquisite immaginando i trasporti del futuro”.

La mostra è aperta al pubblico dal 29 maggio al 22 settembre.

Maggiori informazioni su: www.museoauto.it/website/it