Dal cinema ai libri, fino alla tv: l'integrazione degli stranieri passa anche dai consumi culturali

I cittadini di origine cinese non accedono a risorse come la televisione, mentre immigrati di origine moldava, rumena o ucraina hanno decisamente meno difficoltà di fronte a spettacoli cinematografici o teatrali rispetto a bengalesi o egiziani. Per chi è arrivato nel nostro Paese dal Perù, invece, la musica e la danza rappresentano due dei maggiori canali di comunicazione culturale.

Sono questi alcuni dei risultati dello studio sul rapporto tra il "consumo" culturale dei migranti e la loro capacità di integrazione nella società che li accoglie. Una ricerca che vede l'Università di Torino in prima fila, grazie al suo Dipartimento di Economia e Statistica e la collaborazione con il Migration in Europe Jean Monnet Module.

Gli esiti, su scala per ora nazionale, sono stati presentati questa mattina al Campus Einaudi in occasione del convegno "Migrant consumption of Cultural goods: hypotheses and evidence". Ma presto l'analisi scenderà più in dettaglio, andando a scandagliare il territorio torinese. Anche perché nell'ultimo decennio sono proprio i fenomeni migratori ad aver assunto un'importanza globale: la popolazione immigrata rappresenta, oggi, oltre il 10% della popolazione totale nei Paesi avanzati (dati Onu del 2016).

Dunque l’integrazione degli immigrati è un tema in cima all’agenda dei politici, vengono realizzati svariati interventi di integrazione, ma spesso rimane una distanza culturale. L'obiettivo dello studio è proprio fare da stimolo presso i decisori per politiche culturali mirate che possano contribuire a una maggiore integrazione tra la gente di origini diverse. Uno strumento per ridurre l'esclusione sociale, la povertà, ma anche possibili fenomeni di criminalità e devianti.