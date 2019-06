Arriva il primo inquilino per la culla di innovazione delle Ogr: è il debutto in Italia del gigante Techstars

A meno di un mese dall'annuncio dell'accordo tra Compagnia di San Paolo e Fondazione CRT oltre a Intesa Sanpaolo Innovation center, trova già un inquilino il grande Centro per l'innovazione che si insedierà nella nuova manica delle OGR. E si tratta di un inquilino di primissimo piano: è infatti Techstars, uno dei primi 4 acceleratori di start up nel pianeta, che ha sottoscritto un accordo della durata di tre anni durante i quali avrà l'obiettivo di fare di Torino la culla della ricerca innovativa. In attesa di conoscere nel dettaglio le iniziative che scandiranno i tempi da qui al 2021, un primo appuntamento in agenda è fissato per la Techstars Startup week Torino, che si terrà proprio alle Officine Grandi riparazioni dal 25 al 28 giugno, con 400 partecipanti a livello locale (ma anche internazionale) che potranno incontrare e presentarsi a eventuali investitori.

Dal 22 al 26 settembre invece si terrà la Techstars Summit 2019, sempre alle OGR. E contestualmente prenderà il via anche il Techstars Smart Mobility Accelerator, le cui selezioni partiranno a luglio 2019, mentre il programma partirà nel primo trimestre 2020.

"Torino ha una grande storia nello sviluppo della città, ma anche del Paese nel suo insieme e vogliamo contribuire a creare un ecosistema che valga per la città e per tutta Italia - spiega Jenny Lawton, direttore generale Techstars -. Il nostro non sarà solo un evento isolato, ma sarà l'inizio di qualcosa di nuovo, in un luogo culla dell'innovazione e con partner molto importanti. Noi come Techstars pensiamo sia questa la strada da seguire".

"Tre anni è l'inizio di qualcosa ma non si sa mai dove si andrà a finire - prosegue - È comunque un impegno a lungo termine e sarà importante l'eredità che rimarrà qui a Torino. Puntiamo a espanderci in altre attività in questa area, magari in partnership con altre realtà imprenditoriali. Questo è solo l'inizio e non certo la fine".