Fridays For Future Torino incontra il ministro Costa: "Qui 3 mesi di aria inquinata "illegale": dichiarate emergenza climatica"

"Governo agite, il tempo sta scadendo". È questo il messaggio di benvenuto al Ministro dell'Ambiente Sergio Costa che i ragazzi di Fridays For Future Torino hanno scritto con il gesso all'ingresso del MAcA - con un piccolo presidio di manifestanti "green" con cartelli e il volto coperto da una mascherina-, dove questa mattina era previsto un confronto tra giovani e istituzioni sull'inquinamento atmosferico.

E in sala due dei ragazzi del movimento torinese, nato sulla scia dell'impegno di Greta Thunberg, hanno voluto leggere un appello per il ministro Costa. "A Torino - hanno detto i ragazzi - ogni anno muoiono 900 persone per l'inquinamento dell'aria. Nel 2018 abbiamo sforato il limite di Pm 10 per 89 giorni: per 3 mesi all’anno, i torinesi respirano un’aria “illegale”.