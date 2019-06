Nosiglia: "Bisogna aprire il cuore e superare le barriere che sono presenti nella nostra comunità"

L'Arcivescovo di Torino, Mons. Cesare Nosiglia, durante la messa del Corpus Domini, nella quale viene rievocato il miracolo eucaristico del 1453, stasera ha affrontato molte questioni di stringente attualità.

Questi i passi più significativi della sua omelia durante la cerimonia officiata nella Cattedrale: "La celebrazione del Corpus Domini ci richiama il miracolo eucaristico di Torino che il 6 giugno 1453 ha segnato per sempre l’annuale processione che si svolgeva nella nostra città in onore del Santissimo Sacramento. Quel miracolo dell’ostia trafugata che rimase sospesa in aria per lungo tempo e venne portata dal Vescovo in Duomo, è impresso nella memoria dei fedeli e ancora oggi rappresenta per la nostra Chiesa che ne conserva il vivo ricordo un invito a testimoniare pubblicamente la fede nella presenza reale di Cristo nell’Eucaristia sacramento fontale di unità e di missione".

"L’Eucaristia è certamente il più concreto esempio di questo amore infinito... È l’amore più grande che siamo chiamati ad accogliere e a donare a tutti... L’Eucaristia ci interpella e ci sfida. Forse ne abbiamo fatto un rito talmente chiuso in se stesso da stemperarne la carica di amore e di cambiamento che offre. Una comunità che non vive nella ricerca continua dell’unità, nella cura e nell’attenzione verso tutti e in particolare verso i suoi membri più sofferenti e bisognosi,non può illudersi di celebrare degnamente l’Eucaristia e riconoscere il corpo del Signore".

"L’Eucaristia inquieta le coscienze e allarga il cuore facendo superare barriere di estraneità e di indifferenza o di rifiuto che sono tutt’ora presenti nella società e anche nelle nostre comunità,verso fratelli e sorelle in condizioni di difficoltà morale o materiale. Sono convinto che se la nostra Chiesa privilegerà gli ultimi e se con coraggio profetico non si sottrarrà alle nuove sfide di tante miserie morali e materiali proprie del nostro tempo,allora non dovremo temere: la fede non verrà meno, l’Eucaristia che celebriamo si tradurrà in pane spezzato nell’amore, il Vangelo sarà sempre più credibile via di cambiamento anche sociale".

"Cari fratelli e sorelle la processione del Corpus Domini ci ricorda che portare il corpo del Signore per le strade della città è segno che vogliamo donarlo a tutti perché sia principio di quella civiltà dell’amore di cui ha estremo bisogno la nostra società... Le nostre comunità superino l’autoreferenzialità e si immergano con coraggio nel fiume della missione, sorretti dalla certezza che lo Spirito Santo predilige chi si fida della sua forza e va dove lui ispira e guida, per le strade della città dell’uomo, là dove più complesse e difficili sono le condizioni di vita e più arida è la fede".

"Sì, alziamo il calice della salvezza e invochiamo il nome del Signore in ogni momento per dire grazie di quanto egli ci ha dato e continua a donarci:la sua vita di risorto nel sacramento del suo corpo e del suo sangue versato per noi e per tutti in remissione dei peccati, pane del cielo che ci assicura la vita eterna".