Al via la "Grande Fiera d'Estate": dal'8 al 16 giugno il più grande evento fieristico estivo in Piemonte. Ecco il calendario

Non solo fiera, ma anche musica, intrattenimento, laboratori per bambini, sport, mostre, convegni e conferenze. Sono ben 23 gli appuntamenti collaterali che dall’8 al 16 giugno 2019 andranno in scena nell’area spettacoli e nella sala conferenze da 140 posti a sedere della Grande Fiera d’Estate di Savigliano. Un ricco calendario di eventi, tutti completamente gratuiti, per soddisfare tutti i gusti e tutte le età, confezionato per la maggior parte da TRS Radio, la radio ufficiale della GFE 2019 che sarà presente in fiera con una sua postazione dalla quale trasmetterà in diretta per tutta la durata dell’evento.

"Siamo orgogliosi di poter collaborare all’organizzazione degli eventi di questa nuova edizione della GFE che si svolge per la prima volta a Savigliano, portando la nostra esperienza maturata in anni di presenza in varie manifestazioni della zona - commentano Marco Pittatore e Simona Solavaggione di radio TRS -. L’idea, condivisa con gli organizzatori, è stata quella di dare spazio in pre-serata a realtà del territorio attraverso esibizioni di sport, arte e musica che potessero interessare ed incuriosire anche il pubblico occasionale che si troverà a passeggiare in fiera. Le serate vedranno invece eventi in grado di coinvolgere ogni fascia di età, spaziando dalla comicità, al circo, a diversi generi di ballo e altro ancora. Speriamo di riuscire ad incuriosire grandi e piccini e a far vivere a chi lo vorrà qualche ora di sorrisi e spensieratezza, con la voglia di ritornare la sera successiva per conoscere diverse realtà ed eccellenze del nostro territorio”.

Il ricco calendario di appuntamenti comincia dall’intrattenimento, con due giornate di esperienze sensoriali per bambini a cura del museo delle essenze Mùses di Savigliano sabato 8 e domenica 9 giugno, seguite dall’esibizione della scuola circense Fuma Che ‘Nduma e dallo spettacolo di musica e cabaret “Abbassiamo i toni” dei Trelilu, in programma entrambi domenica 9 giugno. Parallelamente all’intrattenimento, nella stessa giornata, i visitatori della GFE troveranno ad accoglierli ad ingresso Fiera una grande esposizione di auto storiche a cura della Scuderia Veltro di Cuneo, allestita per l’intero orario di apertura.

Tanti e per tutti i gusti gli appuntamenti in programma per lunedì 10 giugno, a partire da due conferenze, la prima promossa da Confcommercio, in cui verrà presentata un’indagine sui consumi e gli stili di vita nel territorio saviglianese e la seconda incentrata sulle modalità per sconfiggere l’umidità negli edifici di vecchia costruzione, organizzata dalla ditta espositrice Aquapol, più una dimostrazione sportiva di functional training ad opera della palestra Open Space di Savigliano. La giornata si chiuderà in allegria, con i balli latini e caraibici a cura della School Dance e Carrebean Culture e la partecipazione del DJ Sergio Gallo.

Martedì 11 giugno prima lezione di superjump con la palestra Vitality Wellness di Savigliano, un convegno promosso da Palazzetti Spa sulla normativa su legna e pellet e una divertente serata di danze country animata dalla compagnia Dancer For Fun, che insegnerà al pubblico che vorrà provare a cimentarsi con il ballo, i passi e le coreografie base dello stile country.

Sempre la School Dance e Carrebean Culture propone per mercoledì 12 giugno una serata anni Cinquanta con lo swing dei Lindi Hop. Ma non è l’unico evento della giornata centrale della settimana, che prevede anche una conferenza promossa da Confcommercio della provincia di Cuneo e Fimaa Cuneo sul ruolo del mediatore immobiliare ed una nuova dimostrazione di functional training da parte della palestra Open Space.

Giovedì 13 giugno sarà la volta di un corso di formazione giornalistica sulla comunicazione degli eventi commerciali, organizzato dall’Ordine dei Giornalisti del Piemonte in collaborazione con lo studio associato Autorivari di Cuneo, e della seconda lezione di superjump della palestra Vitality Wellness. In serata si disputerà invece il primo trofeo di functional training in un confronto tra palestre del territorio, accompagnato dalla musica dagli anni Ottanta ad oggi di DJ Amos.

Il ciclo di conferenze della GFE si chiude venerdì 14 giugno con un convegno tecnico organizzato da Casaclima Network che rilascia 4 crediti formativi per Architetti sul tema dell’edilizia ad alta efficienza energetica e la presentazione di un progetto di sport e solidarietà da parte dell’Asd B.C. Gators a sostegno dei bambini dell’Albania. Imperdibile in serata il talent show “C’ho Granda Talent”, che coinvolge i centri per disabili della provincia

Durante le ultime due giornate di Fiera, sabato 15 e domenica 16 giugno, si potrà invece visitare un’originale esposizione di opere realizzate in mattoncini Lego, organizzata in collaborazione con l’associazione Piemonte Bricks Lug e Bollati Giochinfanzia di Saluzzo, con tanto di area ludica annessa dedicata a tutte le età, per sbizzarrirsi con la fantasia e dare vita alle proprie costruzioni.









IL CALENDARIO DEGLI EVENTI DELLA “GRANDE FIERA D’ESTATE” 2019

Sabato 8 giugno 2019

Esperienze sensoriali per bambini con polo museale tecno-sensoriale Mùses

Sabato 8 giugno dalle ore 16 alle 20 sarà allestito presso l’area spettacoli della Grande Fiera d’Estate di Savigliano uno spazio dedicato ai bambini, per imparare e sperimentare la creazione di elaborati artistici attraverso i cinque sensi. Grazie all’ausilio degli oli essenziali concessi dal museo Mùses - Accademia Europea delle Essenze di Savigliano, i piccoli partecipanti potranno scoprire i profumi del territorio piemontese e usarli per le loro creazioni artistiche. Il polo museale tecno-sensoriale Mùses, parte dalla riscoperta della tradizione delle erbe aromatiche del Piemonte per offrire un viaggio attraverso i saperi dell’arte profumiera, le essenze e i sapori del territorio. Un’esperienza in continua interazione tra olfatto, storia, arte e tecnologia e un intrattenimento originale finalizzato alla scoperta delle classiche tecniche artistiche, con l’uso di materiali inconsueti, in cui note di testa e di cuore diventeranno i protagonisti di opere profumate e uniche nel loro genere.

Domenica 9 giugno 2019

Esposizione di auto storiche iscritte all’Asi dagli anni Trenta a fine Settanta

Domenica 9 giugno a partire dalle ore 10, all’ingresso della Grande Fiera d’Estate di Savigliano ci sarà un’esposizione di auto storiche iscritte all'Automotoclub Storico Italiano (Asi). Per tutti gli appassionati di motori d’epoca, la Scuderia Veltro di Cuneo metterà in mostra circa una ventina di auto storiche appartenenti a diversi periodi: dalle vetture pacate ed affascinanti degli anni Trenta alle più performanti auto della fine degli anni Settanta.

Esperienze sensoriali per bambini con polo museale tecno-sensoriale Mùses

Domenica 9 giugno dalle 11 alle 20 sarà allestito presso l’area spettacoli della Grande Fiera d’Estate di Savigliano uno spazio dedicato ai bambini, per imparare e sperimentare la creazione di elaborati artistici attraverso i cinque sensi. Grazie all’ausilio degli oli essenziali concessi dal museo Mùses - Accademia Europea delle Essenze di Savigliano, i piccoli partecipanti potranno scoprire i profumi del territorio piemontese e usarli per le loro creazioni artistiche. Il polo museale tecno-sensoriale Mùses, parte dalla riscoperta della tradizione delle erbe aromatiche del Piemonte per offrire un viaggio attraverso i saperi dell’arte profumiera, le essenze e i sapori del territorio. Un’esperienza in continua interazione tra olfatto, storia, arte e tecnologia e un intrattenimento originale finalizzato alla scoperta delle classiche tecniche artistiche, con l’uso di materiali inconsueti, in cui note di testa e di cuore diventeranno i protagonisti di opere profumate e uniche nel loro genere.

Esibizione circense “Circo all’InCirca” con la scuola di circo Fuma Che ‘Nduma

Domenica 9 giugno dalle ore 16 alle 18,30 l’area spettacoli della Grande Fiera d’Estate di Savigliano ospiterà il “Circo all’InCirca”, esibizione circense a cura della scuola di circo Fuma Che ‘Nduma. Uno spettacolo originale e divertente per mettere in luce l’impegno, la passione e la costanza con cui le nuove generazioni si approcciano alle arti circensi, che sono un insieme equilibrato di arte e sport, che sviluppa concentrazione, coordinazione, equilibrio, ma anche grande fantasia. Fuma Che ‘Nduma è una scuola di circo nata nel 2003 a Savigliano e ad oggi attiva in provincia di Cuneo con cinque scuole ed un Festival Internazionale di Circo.

Musica, comicità e cabaret con lo spettacolo dei Trelilu “Abbassiamo i toni”

Domenica 9 giugno alle ore 21 nell’area spettacoli della Grande Fiera d’Estate di Savigliano i Trelilu porteranno in scena lo spettacolo “Abbassiamo i toni”. Dal 1992 i quattro artisti piemontesi nati un po' per scherzo, con la scommessa di portare su un palcoscenico quello che una compagnia di amici fa normalmente intorno ad un tavolo, sono una garanzia di divertimento, musica e comicità. Voci, chitarra, clarinetto e contrabbasso, più una serie di improbabili percussioni, con un repertorio originale di brani cantati in dialetto e italiano maccheronico. Lo spettacolo, a metà tra concerto e cabaret, è fatto di gag e musica, dove la gestualità fa da cornice alle vicende narrate. Un succedersi di avvenimenti quotidiani raccontati con lo sguardo divertito di quattro personaggi semplici e attuali: Roberto ‘Spiegazza’ Beccaria (voce), Roberto ‘Bertu’ Bella (chitarra e voce), Piero ‘Peru’ Ponzo (clarinetto, ciarafi e voce), Francesco ‘Franco’ Bertone (contrabbasso, ciarafi e voce).

Lunedì 10 giugno 2019

Umidità negli edifici di vecchia costruzione e la soluzione Aquapol

Lunedì 10 giugno dalle 17,30 alle 18,30, presso la sala conferenze della Grande Fiera d’Estate di Savigliano, seminario formativo dal titolo “Umidità negli edifici di vecchia costruzione: come riconoscerla e la soluzione Aquapol. Strumenti conoscitivi per effettuare una diagnosi corretta”, avente come relatori i geometri Stefano Pasero e Fabio Lo Porto. Dopo una serie di informazioni fondamentali sul fenomeno della capillarità, si evidenzieranno i sintomi nella muratura della presenza d’umidità di risalita per poi passare alla trattazione dei danni provocati dall’umidità sui muri ed alla valutazione dei metodi tradizionali per risolvere questo problema. Aquapol descriverà poi la propria tecnologia innovativa di deumidificazione, non invasiva e con servizio completo di diagnostica ed assistenza continua post-vendita.

Dimostrazione di functional training con la palestra Open Space di Savigliano

Lunedì 10 giugno dalle ore 19 alle 20,30 presso l’area spettacoli della Grande Fiera d’Estate di Savigliano, doppio appuntamento con l’esercitazione di Functional Training e la dimostrazione di allenamento militare a corpo libero di Gianni Flauto della Palestra Open Space di Savigliano.

Balli latini e caraibici con Sergio Gallo e la School Dance & Carrebean Culture

Lunedì 10 giugno alle ore 21 nell’area spettacoli della Grande Fiera d’Estate di Savigliano serata di musica e divertimento con DJ Sergio Gallo e i balli latini e caraibici della School Dance e Carrebean Culture. Un’occasione per ballare, divertirsi e fare nuove amicizie, con animazione a cura di Alice e Fede.

Indagine di Confcommercio su “Consumi e stili di vita dell’area saviglianese”

Lunedì 10 giugno alle ore 21 la sala conferenze della Grande Fiera d’Estate di Savigliano ospiterà la presentazione dell’indagine “Consumi e stili di vita nell’area saviglianese ed. 2019”. L’incontro è promosso da Confcommercio Savigliano, con la collaborazione dell’istituto Arimondi-Eula e il supporto della banca Cassa di Risparmio di Savigliano, per esplorare le dinamiche, le abitudini e le modalità di spesa e di come in generale vivono la città i cittadini della nostra area, raffrontati con gli stessi dati dell’anno precedente.

Martedì 11 giugno 2019

La normativa su legna e pellet e le soluzioni proposte da Palazzetti Spa

Martedì 11 giugno dalle 15 alle 18,30, presso la sala conferenze della Grande Fiera d’Estate di Savigliano, si terrà un convegno tecnico organizzato da Palazzetti Spa, dal titolo “La Normativa del Bacino Padano sulla legna e il pellet e le soluzioni Palazzetti”. Dalle ore 15 alle 17 lo spazio è dedicato solo ai rivenditori, mentre dalle 17 alle 18,30 il convegno è aperto al pubblico. I relatori saranno Francesco Matera (Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio della Regione Piemonte) e Gianni Santarossa (Palazzetti Lelio Spa).

Lezioni di “superjump” a cura della palestra Vitality Wellness di Savigliano

Martedì 11 giugno dalle ore 19 alle 20,30 nell’area spettacoli della Grande Fiera d’Estate di Savigliano lezioni di Superjump a cura della Palestra Vitality Wellness di Savigliano. I partecipanti verranno coinvolti nell’esclusivo allenamento fitness sul trampolino elastico.

Serata country con balli e animazioni con l’associazione Dancer For Fun

Martedì 11 giugno alle ore 21 presso l’area spettacoli della Grande Fiera d’Estate di Savigliano, imperdibile serata country a cura dell’associazione Dancer For Fun, che proporranno balli e animazione per divertirsi imparando i passi delle danze country.

Mercoledì 12 giugno 2019

Convegno dedicato alla figura e ruolo del mediatore e la sua professionalità

Mercoledì 12 giugno dalle ore 14 alle 19, presso la sala conferenze della Grande Fiera d’Estate di Savigliano, la Confcommercio della provincia di Cuneo e la Fimaa Cuneo (Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari) organizzano il convegno “La figura e il ruolo del mediatore e la sua professionalità”. Il programma prevede alle ore 15 un corso pratico di Home Staging con Mirna Casadei e alle ore 17,30 l’esposizione di contenuti tematici del settore immobiliare.

Dimostrazione di functional training con la palestra Open Space di Savigliano

Mercoledì 12 giugno dalle ore 19 alle 20,30 presso l’area spettacoli della Grande Fiera d’Estate di Savigliano, doppio appuntamento con l’esercitazione di Functional Training e la dimostrazione di allenamento militare a corpo libero di Gianni Flauto della Palestra Open Space di Savigliano.

Serata di balli caraibici e swing anni Cinquanta con due scuole di ballo

Mercoledì 12 giugno alle ore 21 l’area spettacoli della Grande Fiera d’Estate di Savigliano ospiterà una serata di balli caraibici e swing anni Cinquanta per un divertimento assicurato per tutti, a cura della School Dance & Carrebean Culture e dei Lindi Hop.

Giovedì 13 giugno 2019

Giornalisti a confronto sul tema della comunicazione degli eventi commerciali

Giovedì 13 giugno dalle ore 17 alle 20 presso la sala conferenze della Grande Fiera d’Estate di Savigliano avrà luogo il corso di formazione promosso dall’Ordine dei Giornalisti del Piemonte in collaborazione con lo studio associato Autorivari sul tema “Comunicazione degli eventi commerciali tra informazione gratuita, pubblicità e publiredazionali a pagamento”. Il corso vuole proporre in confronto tra giornalisti, cronisti e redattori, giornalisti di uffici stampa, concessionari di pubblicità e uffici marketing sui diversi ruoli nell'organizzazione di un evento. Interverranno Chiara Priante (consigliere Ordine dei Giornalisti del Piemonte), Fabrizio Pepino (giornalista dello studio associato Autorivari), Andrea Giaccardi (direttore responsabile de “Il Corriere di Savigliano” e corrispondente de “La Stampa”), Valerio Maccagno (direttore responsabile de “Il Saviglianese”), Martino Grindatto (ex presidente dell’Ente manifestazioni di Savigliano) e Cristina Panero (responsabile marketing di Al.Fiere Eventi Srl).

Lezioni di “superjump” a cura della palestra Vitality Wellness di Savigliano

Giovedì 13 giugno dalle ore 19 alle 20,30 nell’area spettacoli della Grande Fiera d’Estate di Savigliano lezioni di Superjump a cura della Palestra Vitality Wellness di Savigliano. I partecipanti verranno coinvolti nell’esclusivo allenamento fitness sul trampolino elastico.

Balli e animazione con tutte le hit dagli anni Ottanta ad oggi con Amos DJ

Giovedì 13 giugno alle ore 21 presso l’area spettacoli della Grande Fiera d’Estate di Savigliano appuntamento con Amos DJ, che proporrà una carrellata di tutte le hit dagli anni Ottanta ad oggi con balli e animazione.

Sfida tra atleti per aggiudicarsi il primo trofeo di functional training

Giovedì 13 giugno alle ore 21 nell’area spettacoli della Grande Fiera d’Estate di Savigliano si disputerà il primo trofeo della disciplina sportiva functional training. Una sfida tra atleti provenienti da varie palestre a confronto, con un vincitore finale su livello amatoriale e tecnico. I promoter sono Aniello Flauto della palestra Open Space di Savigliano e Bruno Manca della palestra Tribù in movimento di Tarantasca, con la partecipazione del gruppo Capoeira Mantena.

Venerdì 14 giugno 2019

Edilizia ad alta efficienza energetica come architettura attenta al comfort

Venerdì 14 giugno dalle ore 14 alle 18,30 presso la sala conferenze della Grande Fiera d’Estate di Savigliano convegno tecnico promosso da Casaclima Network Piemonte e Valle d’Aosta, dal titolo “Quando l’edilizia ad alta efficienza energetica diventa architettura di valenza estetica e attenta al comfort abitativo”.

Progetto di sport e solidarietà per i bambini dell’Albania dell’Asd B.C. Gators

Venerdì 14 giugno a partire dalle ore 19,30 presso l’area spettacoli della Grande Fiera d’Estate di Savigliano, l’associazione sportiva dilettantistica B.C. Gators presenta le proprie attività ed il Progetto “Sport & Solidarietà” 2019. L’Asd B.C. Gators svolge dal 2009 attività di promozione del basket sul territorio di ben 10 Comuni (Caramagna, Cardè, Cavallermaggiore, Marene, Moretta, Racconigi, Savigliano, Sommariva, Torre S. Giorgio, Villafranca). Dallo scorso anno, nell’ambito del proprio Settore per il Sociale, con i giovani animatori classe 2000/2001 della Scuola per Animatori Sportivi, porta avanti il progetto di volontariato internazionale “Sport & Solidarietà”, attività di animazione ludica e sportiva e di formazione per circa 150 bambini, ragazzi e giovani della Missione delle Suore della Sacra Famiglia di Savigliano a Barbulloje, una zona particolarmente povera ed in difficoltà dell’Albania. Quest’anno il progetto, interamente autofinanziato dagli animatori, si svolgerà dal 18 al 30 luglio.

C’ho Granda Talent, una sfida artistica che coinvolge i centri per disabili

Venerdì 14 giugno ore 21 presso l’area spettacoli della Grande Fiera d’Estate di Savigliano appuntamento con “C’ho Granda Talent”, talent show presentato da Simona Solavaggione di TRS Radio, in cui i centri per disabili si lanceranno in una sfida artistica all'ultimo talento. La proposta nasce dal Centro Diurno Eta Beta di Savigliano del Consorzio Monviso Solidale, che ha tra le sue mission quella di lavorare sul cambiamento della percezione della persona con disabilità all’interno della società. Saranno in concorso 6 centri della provincia, oltre al Centro Eta Beta che, uscendo vincitore dall’edizione precedente, si esibirà fuori gara, come da regolamento. Si alterneranno sul palco l’Associazione A.S.H.A.S. di Savigliano, il Centro diurno “il Mosaico” di Fossano, il Centro diurno “Le Nuvole” di Saluzzo, la Coop Sociale “Laboratorio” di Cavallermaggiore, la Comunità “Villa Annarita” di Racconigi e la Comunità “Insieme a Voi” di Busca. Le performance saranno valutate da una giuria di esperti in diversi campi espressivi che intratterranno il pubblico alternandosi alle esibizioni, come Bunna degli Africa Unite e Francesco Bertone dei Trelilu per gli aspetti musicali, Viviana Mondino di Ars Armonica per le coreografie e il ballo, Grazia Isoardi di Voci Erranti per la recitazione, e Mago Pongo, fantasista eclettico. Saranno presenti anche i giornalisti de il “Corriere di Savigliano” e del “Saviglianese”.

Sabato 15 e domenica 16 giugno 2019

Mostra di opere in mattoncini Lego con l’associazione Piemonte Bricks Lug

Sabato 15 giugno dalle ore 15 alle 24 e domenica 16 giugno dalle 10 alla chiusura della 44a GFE, presso l’area spettacoli della Grande Fiera d’Estate di Savigliano, grande esposizione di opere realizzate in mattoncini Lego, a cura dell’associazione Piemonte Bricks Lug, gruppo di appassionati che conta numerosi espositori provenienti da diverse località piemontesi e Bollati Giochinfanzia di Saluzzo, realtà presente ormai da oltre 50 anni sul mercato. L’evento prevede anche un’area ludica per tutte le età, per divertirsi a creare costruzioni libere con i mattoncini Lego dando spazio alla fantasia.