GEMAP 2 è fornitore ufficiale di energia elettrica alla G.F.E. di Savigliano

GEMAP 2 S.R.L. dal 1974 è un'azienda all'avanguardia nel campo della progettazione e produzione di gruppi elettrogeni a benzina, Diesel e a gas da 1 a 2000 kVA per numerose applicazioni, da quelle domestiche ai moduli di potenza in grado di funzionare come vere e proprie centrali elettriche che alimentano la rete nazionale. Quando i prodotti standard non soddisfano le esigenze specifiche del cliente, GEMAP 2 mette a punto soluzioni personalizzate capaci di soddisfare anche le richieste più complesse ed impegnative.

L'azienda si presenta alla GFE come fornitore ufficiale di energia elettrica con una grande potenza installata in grado di fornire energia a tutta la fiera e per tutte le varie esigenze. La divisione rental in questi ultimi anni è stata integrata da più unità per cui l'azienda può servire dalla piccola utenza, ad esempio dalle feste, in cui vengono richiesti 3 o 4 kVA di energia per un impianto audio, al grande evento, come ad esempio il Wake Up, festival musicale a Mondovicino, o l'Oktoberfest Cuneo, con un sistema sincronizzato che permetta energia per tutta la manifestazione.

La Gemap 2 è formata da quattro macroaree (engineering, service, rental e spare parts), in Fiera viene presentata soprattutto la divisione area compressa con la linea dei compressori a vite per l'industria medio-piccola fino alla grande.



Per maggiori informazioni:

GEMAP2 SRL si trova in Via Centallo, a Caraglio (CN) 12023

Telefono: +39 0171-619744 Fax: +39 0171619486

Email: gemap2@gemap2.com

Sito internet: http://www.gemap2.com/