La Piccola Bottega Floreale: quando lo stile sta nella svolta

Che cos’è La Piccola Bottega Floreale? La Piccola Bottega Floreale è un luogo dove trovare ispirazioni per arredare con fiori e piante, composizioni personalizzate, oggettistica handmade a tema in perfetto Botanical Style.



Com’è nata La Piccola Bottega Floreale? La Piccola Bottega Floreale e' un Laboratorio che e’ nato nel minuscolo soppalco di casa mia. E' stato per quasi tre anni un secondo lavoro, fatto di sera, di notte, nei week end liberi. I fiori mi riempiono il cuore, gli occhi, lo spirito. Mi mettono di buon umore, mi rendono felice. Per questo motivo spesso anche se ero stanca, mi dedicavo a questa passione, era il mio personale modo di esprimermi in totale liberà.



Quando hai deciso di lasciare un lavoro certo per uno, scusami il termine, incerto? Con un po’ di follia e tantissimo entusiasmo, ho deciso di dare ‘vita’ al mio sogno, aprendo il mio Laboratorio Floreale, o meglio di trasferire quello che era nel soppalco di casa, in un VERO atelier. Ma soprattutto di farlo diventare il mio lavoro! In questi mesi ho fantasticato, gioito, avuto paura (tanta), pianto e riso. Ma ho anche capito che Il mio treno stava passando e questa volta ho deciso che era arrivato il momento giusto per prenderlo. Così ho deciso di ascoltare quello che mi diceva il cuore e dopo 18 anni, ho lasciato il vecchio lavoro sicuro nell’ambito dell’industria tessile e mi sono "buttata" in questa nuova avventura.



Quando hai cominciato ad appassionarti ai fiori? I fiori mi piacciono da sempre. Credo che i fiori in casa sappiano portare emozioni e allegria, del resto accompagnano tutti i nostri momenti importanti, sia belli che brutti.



Quando è nato il tuo progetto? Il mio progetto prende vita circa tre anni fa, perché avevo bisogno di fare qualcosa di più creativo nella mia vita. E' una cosa che sentivo di voler fare, che mi ispirava. Poi, quasi per caso, ho trovato il posto giusto per me ed ho deciso di aprire la Bottega a Savigliano, la bellissima cittadina in cui vivo in provincia di Cuneo, per mettermi alla prova e scoprire se il mio sogno poteva realizzarsi.



Cosa significa per te, questa Bottega? “E' un luogo da personalizzare, da curare e modellare giorno dopo giorno, seguendo le stagioni, gli umori, ma soprattutto proponendo le cose che più mi piacciono e mi fanno star bene. La Bottega vuole essere laboratorio creativo, con la voglia di dare vita a nuovi progetti in uno spazio dinamico ed eclettico, grazie anche al grande aiuto di collaborazioni con altri artigiani, grazie a loro il laboratorio si colorerà di nuove idee e di nuove amicizie”.